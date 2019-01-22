Российский пьедестал и последняя гастроль Фернандеса. Главные интриги чемпионата Европы
ТАСС рассказывает, чего ожидать от европейского первенства по фигурному катанию, которое стартует 23 января в Минске.
ТАСС рассказывает, чего ожидать от европейского первенства по фигурному катанию, которое стартует 23 января в Минске.
За женское одиночное катание болельщики могут быть спокойны — шестому подряд российскому золоту на чемпионате Европы ничто не угрожает.
У России
Уровень конкуренции в женской «одиночке» на соревнованиях в Минске мог бы быть выше, если бы на турнире выступили пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер, бельгийка Луна Хендрикс и перешедшая перед стартом сезона в сборную Польши россиянка Екатерина Куракова, в арсенале которой присутствует четверной сальхов. Но первых двух подкосили травмы, а Куракова продолжает отбывать карантин
В этих условиях совсем не удивительным окажется сценарий, при котором россиянки увезут из Минска все три медали турнира одиночниц, чего со сборной России не случалось с 2016 года. Вопрос лишь в том, кто — какую.
Для Самодуровой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, поэтому велик соблазн отрядить ее в категорию тех, кто всерьез на золото не претендует. Однако делать это не рекомендуется. Несмотря на нежный возраст и очевидный недостаток соревновательного опыта, Софья подходит к европейскому первенству в статусе самой стабильной российской фигуристки сезона. За ее плечами серебро и бронза этапов
В десяти прокатах текущего сезона (по пять представлений короткой и произвольной программ) Софья допустила лишь четыре ошибки, и только одна из них была серьезной. Впрочем, это было настолько давно (если быть точным, еще в сентябре на предсезонном турнире в Италии), что вспоминать детали уже не имеет никакого смысла. По этому показателю Самодурова является лидером сборной — даже олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница вторых по сложности программ во взрослом женском катании после японки Рики Кихиры Елизавета Туктамышева ошибались чаще и грубее.
В этих условиях у целого ряда фигуристок встает вопрос о сохранении технического набора и избегании недокрутов, и ни о каком усложнении программ речи не идет. Однако Софья не из таких — за весь сезон проблема с оборотностью прыжков возникла у нее лишь единожды.
При этом она чутко слышит музыку и органично смотрится в обеих своих программах, что должно выливаться в солидные оценки за компоненты. Должно, но пока не выливается. Виной тому как раз тот самый недостаток опыта — судьи редко ставят дебютанткам высокие баллы по шкале представления программ. Однако потенциал для роста второй оценки у Софьи имеется, что вкупе со стабильным техническим набором дает все основания полагать, что из Минска она точно уедет с медалью.
Формальным первым номером женской команды в Минске будет Станислава Константинова. Несколько неожиданно, но чемпионат России рассудил так. Помимо грубых ошибок Загитовой и Евгении Медведевой, на то были две причины. Первая из них — участие в турнире в Саранске наравне со взрослыми трех невероятных юниорок из группы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Костороной, занявших весь пьедестал, но при этом не попавших на чемпионат Европы
А вторая — Константинова тогда действительно выложилась по максимуму и показала, что при безошибочных прокатах способна на многое. У Станиславы достаточно сложный технический набор в обеих программах, что в теории позволяет ей бороться за медали практически при любом составе участниц, а по музыкальности и «компонентности» она и вовсе даст фору многим.
Но без стабильности теория превращается в недостижимые мечты. Причем в случае Станиславы вряд ли уместно говорить об опыте, а точнее — про его отсутствие. Да, нынешний сезон также является для нее первым полноценным на взрослом уровне, однако Константиновой уже 18 лет, и до смены возрастной группы у нее в активе уже были два чемпионата России, четыре турнира категории «Б» (причем в трех из них она побеждала) и прошлогодний чемпионат мира.
Остается лишь надеяться, что чемпионат России в Саранске помог ей обрести столь необходимую уверенность в себе, ведь это на самом деле единственное, чего Станиславе не хватает для выхода на новый для себя уровень.
Лидером российской сборной и всего женского турнира на европейском первенстве в Минске будет Загитова, что, впрочем, вполне логично. Наша олимпийская чемпионка не потеряла в технике даже в тяжелый постолимпийский сезон, который совпал с периодом активного роста, и продолжает завоевывать медаль за медалью. Туктамышева — единственная фигуристка из Европы, чья техническая оценка превосходит загитовскую, — в настоящее время восстанавливается от воспаления легких, так что путь к золоту для действующей обладательницы титула абсолютно свободен.
И срыв Загитовой произвольной программы на национальном чемпионате, который отбросил ее аж на пятое место, не должен вводить болельщиков в заблуждение. В Минске Алина сможет кататься в свое удовольствие — огромный запас баллов за прыжковую технику и компоненты оставляет ей право не на одну и даже не на две не слишком грубые ошибки, благо конкуренция на чемпионате Европы не идет ни в какое сравнение с той невероятной битвой на декабрьском российском первенстве. Без победы Загитову могут оставить только катастрофические неудачи в обеих программах, чего с ней никогда не случалось.
Если в женском турнире зритель в перерывах между выступлениями россиянок может заскучать, то в соревнованиях мужчин — едва ли. Во многом интерес к соревнованиям одиночников в Минске вызван присутствием в заявочном списке легендарного испанца Хавьера Фернандеса, для которого этот турнир станет последним в карьере. 27-летний фигурист полностью пропустил первую половину нынешнего сезона и едва ли стал бы тратить силы и здоровье на главные старты, если бы не одно «но».
А именно — возможность сравняться по количеству золотых медалей чемпионатов Европы с россиянином Евгением Плющенко, который был кумиром Фернандеса в детстве. Испанец побеждал на европейских первенствах в течение шести лет кряду (с 2013 года), и до вожделенной цели остался один шаг, который он и планирует сделать в Минске.
Отказ от участия в серии
Впрочем, это не значит, что другие фигуристы последуют их примеру. Соревнования у мужчин в Минске вообще примечательны тем, что буквально каждому участнику из
К примеру, чех Михал Бржезина, пребывавший в затяжном кризисе,
Кроме того, предыдущий сезон в карьере обоих получился не слишком удачным (Ковтун и вовсе его пропустил,
У Ковтуна в технической заявке нынешнего сезона представлены пять четверных прыжков на два проката (два в короткой и три — в произвольной), что при чистом катании вплотную приблизит его к первой ступени пьедестала. После чемпионата России он сообщил о намерении выучить новый для себя прыжок в четыре оборота, добавив при этом, что на ЧЕ усложнять прыжковую часть не будет. Вместо этого его тренерский штаб решил разнообразить программы фигуриста, добавив в них больше связующих элементов, что в свою очередь положительно скажется на баллах за качество исполнения (GOE).
В арсенале Коляды на один четверной прыжок в короткой программе меньше, чем у Ковтуна, но это, в сущности, ничего не решает. Куда более значимо то, справится ли Михаил со своей технической базой, потому как базовый недобор в прыжках он легко компенсирует баллами за компоненты. Регулярные срывы на стартах — проблема, которая давно мучит Коляду, помешала ему успешно выступить на Олимпиаде-2018 и никуда не делась в нынешнем сезоне.
А затем — чемпионат России, на который Коляда мог вообще не поехать
Третьим в заявке сборной России на мужской турнир стал Александр Самарин, который потихоньку начинает делать себе имя на взрослом уровне. Этот чемпионат Европы станет для него третьим в карьере, в 2017 году он был восьмым, а в 2018-м улучшил результат на две позиции. И эту положительную тенденцию нужно сохранить.
Самарину при прочих равных по силам быть хотя бы рядом с пьедесталом, а в теории — и на одной из его ступеней. Как и у Коляды, у него в арсенале присутствуют по два четверных прыжка в обоих видах программ, причем и в короткой, и в произвольной Александр исполняет четверной лутц. В отличие от своих более опытных партнеров по команде, которые данный элемент в свои программы не включают.
В текущем сезоне из шести попыток захода на сложнейший из прыжков в четыре оборота «плюсовыми» у него вышли три, что является очень хорошим показателем. Слабой стороной Самарина остаются компоненты, и именно вторая оценка даже при условии чистого проката может лишить Александра шансов на медали.
Не менее примечательными выглядят турниры спортивных пар и танцевальных дуэтов, хоть конкуренции в них и не больше, чем в женском одиночном турнире. Хотя бы потому, что и там, и там большинство участников — россияне, и медали у нашей национальной команды точно будут.
Впрочем, не факт, что золотые. В парном катании лидерам российской сборной Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову противостоит лучшая пара сезона французы Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ. Они давно катаются вместе, за их плечами колоссальный опыт, и с этого сезона они прочно обосновались на вершине, не подпуская к себе никого. Шесть золотых медалей из шести возможных за половину сезона — статистика, от которой опускаются руки.
Перед стартом чемпионата Европы тренерский штаб Тарасовой и Морозова во главе с Максимом Траньковым решил поменять короткую программу на ту, с которой Евгения и Владимир выступали на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Шаг, который, очевидно, направлен на минимизацию ошибок, коих российская пара в нынешнем сезоне допускала достаточно много. Если план сработает, Джеймс и Сипрэ могут впервые с прошлого года почувствовать горечь поражения. Что же до остальных российских пар, то в Минске также выступят дебютанты взрослого сезона Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Последние заменили на турнире Наталью Забияко и Александра Энберта, снявшихся с чемпионата Европы по медицинским показателям.
Турнир танцоров в фигурном катании давно стал притчей во языцех о том, как не надо судить соревнования в профессиональном спорте. Основными критериями, которые влияют на распределение призовых мест, являются качество обязательного сегмента в
Так, уровень обязательного сегмента в
Примерно то же самое случилось и с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, которые катаются вместе аж с 2008 года. Сейчас они — лучший танцевальный дуэт мира, и их титулы не подлежат сомнению. Единственное, что остается неясным, это то, благодаря чему с ними можно бороться. В Минске доминирование французов постараются прервать россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александра Степанова и Иван Букин, а также Софья Евдокимова и Егор Базин.
Владислав Жуков