Российский пьедестал и последняя гастроль Фернандеса. Главные интриги чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

За женское одиночное катание болельщики могут быть спокойны — шестому подряд российскому золоту на чемпионате Европы ничто не угрожает.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

У России по-прежнему сильная команда, номинальный третий номер которой — 16-летняя Софья Самодурова — опережает лучшую фигуристку из других европейских стран по рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU) швейцарку Алексию Паганини по наивысшей сумме почти на 30 баллов.

Уровень конкуренции в женской «одиночке» на соревнованиях в Минске мог бы быть выше, если бы на турнире выступили пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер, бельгийка Луна Хендрикс и перешедшая перед стартом сезона в сборную Польши россиянка Екатерина Куракова, в арсенале которой присутствует четверной сальхов. Но первых двух подкосили травмы, а Куракова продолжает отбывать карантин из-за смены спортивного гражданства.

В этих условиях совсем не удивительным окажется сценарий, при котором россиянки увезут из Минска все три медали турнира одиночниц, чего со сборной России не случалось с 2016 года. Вопрос лишь в том, кто — какую.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Загитова может проиграть лишь самой себе

Для Самодуровой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, поэтому велик соблазн отрядить ее в категорию тех, кто всерьез на золото не претендует. Однако делать это не рекомендуется. Несмотря на нежный возраст и очевидный недостаток соревновательного опыта, Софья подходит к европейскому первенству в статусе самой стабильной российской фигуристки сезона. За ее плечами серебро и бронза этапов Гран-при, участие в финале серии и весьма успешное выступление на национальном чемпионате — впечатляющий набор для вчерашней юниорки.

В десяти прокатах текущего сезона (по пять представлений короткой и произвольной программ) Софья допустила лишь четыре ошибки, и только одна из них была серьезной. Впрочем, это было настолько давно (если быть точным, еще в сентябре на предсезонном турнире в Италии), что вспоминать детали уже не имеет никакого смысла. По этому показателю Самодурова является лидером сборной — даже олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница вторых по сложности программ во взрослом женском катании после японки Рики Кихиры Елизавета Туктамышева ошибались чаще и грубее.

В арсенале Софьи нет сложнейших четверных прыжков и тройного акселя, а самым дорогим ее элементом является каскад из тройного флипа и тройного тулупа, которым в наше время уже никого не удивишь. И вряд ли ультра-си элементы придут в будущем, так как Самодурова прыгает не очень высоко.

В этих условиях у целого ряда фигуристок встает вопрос о сохранении технического набора и избегании недокрутов, и ни о каком усложнении программ речи не идет. Однако Софья не из таких — за весь сезон проблема с оборотностью прыжков возникла у нее лишь единожды.

При этом она чутко слышит музыку и органично смотрится в обеих своих программах, что должно выливаться в солидные оценки за компоненты. Должно, но пока не выливается. Виной тому как раз тот самый недостаток опыта — судьи редко ставят дебютанткам высокие баллы по шкале представления программ. Однако потенциал для роста второй оценки у Софьи имеется, что вкупе со стабильным техническим набором дает все основания полагать, что из Минска она точно уедет с медалью.

Формальным первым номером женской команды в Минске будет Станислава Константинова. Несколько неожиданно, но чемпионат России рассудил так. Помимо грубых ошибок Загитовой и Евгении Медведевой, на то были две причины. Первая из них — участие в турнире в Саранске наравне со взрослыми трех невероятных юниорок из группы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Костороной, занявших весь пьедестал, но при этом не попавших на чемпионат Европы из-за возрастного ценза Международного союза конькобежцев (ISU).

А вторая — Константинова тогда действительно выложилась по максимуму и показала, что при безошибочных прокатах способна на многое. У Станиславы достаточно сложный технический набор в обеих программах, что в теории позволяет ей бороться за медали практически при любом составе участниц, а по музыкальности и «компонентности» она и вовсе даст фору многим.

Но без стабильности теория превращается в недостижимые мечты. Причем в случае Станиславы вряд ли уместно говорить об опыте, а точнее — про его отсутствие. Да, нынешний сезон также является для нее первым полноценным на взрослом уровне, однако Константиновой уже 18 лет, и до смены возрастной группы у нее в активе уже были два чемпионата России, четыре турнира категории «Б» (причем в трех из них она побеждала) и прошлогодний чемпионат мира.

Наиболее яркое представление о Константиновой можно получить, пересмотрев этап Гран-при во французском Гренобле. Там Станислава напрочь завалила короткую программу и шла после нее на десятом месте, а уже на следующий день буквально сразила наповал судей и публику в «произволке» и стала по итогу пятой.

Остается лишь надеяться, что чемпионат России в Саранске помог ей обрести столь необходимую уверенность в себе, ведь это на самом деле единственное, чего Станиславе не хватает для выхода на новый для себя уровень.

Лидером российской сборной и всего женского турнира на европейском первенстве в Минске будет Загитова, что, впрочем, вполне логично. Наша олимпийская чемпионка не потеряла в технике даже в тяжелый постолимпийский сезон, который совпал с периодом активного роста, и продолжает завоевывать медаль за медалью. Туктамышева — единственная фигуристка из Европы, чья техническая оценка превосходит загитовскую, — в настоящее время восстанавливается от воспаления легких, так что путь к золоту для действующей обладательницы титула абсолютно свободен.

И срыв Загитовой произвольной программы на национальном чемпионате, который отбросил ее аж на пятое место, не должен вводить болельщиков в заблуждение. В Минске Алина сможет кататься в свое удовольствие — огромный запас баллов за прыжковую технику и компоненты оставляет ей право не на одну и даже не на две не слишком грубые ошибки, благо конкуренция на чемпионате Европы не идет ни в какое сравнение с той невероятной битвой на декабрьском российском первенстве. Без победы Загитову могут оставить только катастрофические неудачи в обеих программах, чего с ней никогда не случалось.

Читайте также Около 400 журналистов будут освещать ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Фернандес едет за победой. Россияне — тоже

Если в женском турнире зритель в перерывах между выступлениями россиянок может заскучать, то в соревнованиях мужчин — едва ли. Во многом интерес к соревнованиям одиночников в Минске вызван присутствием в заявочном списке легендарного испанца Хавьера Фернандеса, для которого этот турнир станет последним в карьере. 27-летний фигурист полностью пропустил первую половину нынешнего сезона и едва ли стал бы тратить силы и здоровье на главные старты, если бы не одно «но».

А именно — возможность сравняться по количеству золотых медалей чемпионатов Европы с россиянином Евгением Плющенко, который был кумиром Фернандеса в детстве. Испанец побеждал на европейских первенствах в течение шести лет кряду (с 2013 года), и до вожделенной цели остался один шаг, который он и планирует сделать в Минске.

Да, пик его карьеры уже пройден, но даже в нынешнем состоянии Фернандес способен удивлять.

Отказ от участия в серии Гран-при не скажется на его выступлении в столице Белоруссии — вряд ли испанцу необходим регулярный соревновательный тонус, учитывая его колоссальный опыт. Ну, а если что-то пойдет не так, его подушкой безопасности станут традиционно высокие оценки за компоненты. Фернандеса, чего уж скрывать, судьи действительно любят (справедливости ради, за дело), и вряд ли кто-то из них решится портить его лебединую песню.

Впрочем, это не значит, что другие фигуристы последуют их примеру. Соревнования у мужчин в Минске вообще примечательны тем, что буквально каждому участнику из топ-группы кровь из носу нужно брать свое. То есть, не просто «желательно», а по-настоящему необходимо, так что борьба ожидается нешуточная.

К примеру, чех Михал Бржезина, пребывавший в затяжном кризисе, наконец-то взял себя в руки и успешно провел серию Гран-при, впервые с 2011 года квалифицировавшись в финал. В текущем сезоне чех — лучший европейский одиночник по общей сумме баллов, но при этом он старше уходящего на покой Фернандеса на один год, так что если не брать медали на главных стартах сейчас, то другого шанса может и не представиться.

Для самых талантливых российских фигуристов последних лет Максима Ковтуна и Михаила Коляды чемпионат Европы также представляет большую ценность — во многом из-за того, что сейчас мужской «одиночкой» в мировом масштабе правят японцы и американец с китайскими корнями Натан Чен, и европейское первенство остается единственным шансом побороться за золото главных стартов.

Кроме того, предыдущий сезон в карьере обоих получился не слишком удачным (Ковтун и вовсе его пропустил, из-за чего в нынешнем не получил этапов Гран-при), так что им предстоит бороться за восстановление своих позиций на международной арене.

У Ковтуна в технической заявке нынешнего сезона представлены пять четверных прыжков на два проката (два в короткой и три — в произвольной), что при чистом катании вплотную приблизит его к первой ступени пьедестала. После чемпионата России он сообщил о намерении выучить новый для себя прыжок в четыре оборота, добавив при этом, что на ЧЕ усложнять прыжковую часть не будет. Вместо этого его тренерский штаб решил разнообразить программы фигуриста, добавив в них больше связующих элементов, что в свою очередь положительно скажется на баллах за качество исполнения (GOE).

В арсенале Коляды на один четверной прыжок в короткой программе меньше, чем у Ковтуна, но это, в сущности, ничего не решает. Куда более значимо то, справится ли Михаил со своей технической базой, потому как базовый недобор в прыжках он легко компенсирует баллами за компоненты. Регулярные срывы на стартах — проблема, которая давно мучит Коляду, помешала ему успешно выступить на Олимпиаде-2018 и никуда не делась в нынешнем сезоне.

Читайте также Ковтун, Коляда и Самарин вошли в состав сборной РФ на ЧЕ по фигурному катанию

А затем — чемпионат России, на который Коляда мог вообще не поехать из-за воспаления синусита, случившегося менее чем за неделю до турнира. В Саранске Михаил был явно не в форме и произвольную программу докатывал на морально-волевых, но, что удивительно, именно в таком состоянии ему удалось продемонстрировать лучший личный результат в сезоне. Несомненно, добытое в Саранске серебро под девизом «вопреки» придаст Михаилу моральных сил, и если проблемы со здоровьем остались позади, мы вполне можем увидеть его на подиуме по итогам турнира.

Третьим в заявке сборной России на мужской турнир стал Александр Самарин, который потихоньку начинает делать себе имя на взрослом уровне. Этот чемпионат Европы станет для него третьим в карьере, в 2017 году он был восьмым, а в 2018-м улучшил результат на две позиции. И эту положительную тенденцию нужно сохранить.

Самарину при прочих равных по силам быть хотя бы рядом с пьедесталом, а в теории — и на одной из его ступеней. Как и у Коляды, у него в арсенале присутствуют по два четверных прыжка в обоих видах программ, причем и в короткой, и в произвольной Александр исполняет четверной лутц. В отличие от своих более опытных партнеров по команде, которые данный элемент в свои программы не включают.

В текущем сезоне из шести попыток захода на сложнейший из прыжков в четыре оборота «плюсовыми» у него вышли три, что является очень хорошим показателем. Слабой стороной Самарина остаются компоненты, и именно вторая оценка даже при условии чистого проката может лишить Александра шансов на медали.

Читайте также Фигуристы Тарасова и Морозов выступят на ЧЕ в Минске с олимпийской программой

Борьба с Францией в парах и танцах

Не менее примечательными выглядят турниры спортивных пар и танцевальных дуэтов, хоть конкуренции в них и не больше, чем в женском одиночном турнире. Хотя бы потому, что и там, и там большинство участников — россияне, и медали у нашей национальной команды точно будут.

Впрочем, не факт, что золотые. В парном катании лидерам российской сборной Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову противостоит лучшая пара сезона французы Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ. Они давно катаются вместе, за их плечами колоссальный опыт, и с этого сезона они прочно обосновались на вершине, не подпуская к себе никого. Шесть золотых медалей из шести возможных за половину сезона — статистика, от которой опускаются руки.

Перед стартом чемпионата Европы тренерский штаб Тарасовой и Морозова во главе с Максимом Траньковым решил поменять короткую программу на ту, с которой Евгения и Владимир выступали на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Шаг, который, очевидно, направлен на минимизацию ошибок, коих российская пара в нынешнем сезоне допускала достаточно много. Если план сработает, Джеймс и Сипрэ могут впервые с прошлого года почувствовать горечь поражения. Что же до остальных российских пар, то в Минске также выступят дебютанты взрослого сезона Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Последние заменили на турнире Наталью Забияко и Александра Энберта, снявшихся с чемпионата Европы по медицинским показателям.

Примечательно, что похожая история ожидается и в соревнованиях танцевальных дуэтов. Снова россияне в роли догоняющих и французы — на правах безраздельно властвующих. Только здесь, к сожалению для нас, все куда более однозначно.

Турнир танцоров в фигурном катании давно стал притчей во языцех о том, как не надо судить соревнования в профессиональном спорте. Основными критериями, которые влияют на распределение призовых мест, являются качество обязательного сегмента в ритм-танце и в целом уровень исполнения элементов в обоих программах. Проблема лишь в том, что в танцах есть лишь четыре технические категории, и ни одна из них не является настолько очевидной, как, к примеру, прыжки у одиночников или выбросы у пар.

Читайте также Иностранцы купили около 40% билетов на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Так, уровень обязательного сегмента в ритм-танце (именуемый паттерном) во многом определяется качеством шагов и глубиной ребер на коньке, что является достаточно субъективным критерием, который со временем стал трактоваться судьями в несколько хаотичном порядке. А затем к шагам, качеству скольжения и вращений добавилась еще одна неофициальная графа — «возраст» дуэта, и давно стоящие в паре танцоры стали побеждать технически равных себе, но более «молодых» соперников.

Примерно то же самое случилось и с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, которые катаются вместе аж с 2008 года. Сейчас они — лучший танцевальный дуэт мира, и их титулы не подлежат сомнению. Единственное, что остается неясным, это то, благодаря чему с ними можно бороться. В Минске доминирование французов постараются прервать россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александра Степанова и Иван Букин, а также Софья Евдокимова и Егор Базин.