Около 400 журналистов будут освещать ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Наиболее широкое представительство из России. Спортсмены из этой страны претендуют на медали в каждом из четырех видов программы, и российские масс-медиа активно готовятся к предстоящему турниру. Также аккредитации на чемпионат получили СМИ из Германии, Франции, Италии, Японии, Китая, Испании, Великобритании, Казахстана и Украины.