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11:14 (мск), источник: БЕЛТА

Около 400 журналистов будут освещать ЧЕ по фигурному катанию в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 журналистов будут освещать 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе турнира.

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Наиболее широкое представительство из России. Спортсмены из этой страны претендуют на медали в каждом из четырех видов программы, и российские масс-медиа активно готовятся к предстоящему турниру. Также аккредитации на чемпионат получили СМИ из Германии, Франции, Италии, Японии, Китая, Испании, Великобритании, Казахстана и Украины.

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На льду «Минск-Арены» и конькобежного стадиона продолжатся тренировочные занятия. Площадку континентального форума сегодня опробуют многие звезды фигурного катания, в том числе олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова из России, шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.

Первые официальные соревнования и церемония открытия престижного турнира состоятся 23 января, а первые медали будут разыграны 24 января. На льду «Минск-Арены» будут определены сильнейшие спортивные пары в фигурном катании.

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