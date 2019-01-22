Около 400 журналистов будут освещать ЧЕ по фигурному катанию в Минске
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 журналистов будут освещать 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 журналистов будут освещать 111-й чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Наиболее широкое представительство из России. Спортсмены из этой страны претендуют на медали в каждом из четырех видов программы, и российские
На льду «Минск-Арены» и конькобежного стадиона продолжатся тренировочные занятия. Площадку континентального форума сегодня опробуют многие звезды фигурного катания, в том числе олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова из России, шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.
Первые официальные соревнования и церемония открытия престижного турнира состоятся 23 января, а первые медали будут разыграны 24 января. На льду «Минск-Арены» будут определены сильнейшие спортивные пары в фигурном катании.