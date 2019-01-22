Траньков рассказал о проблемах Тарасовой и Морозова в Минске

Чемпионат Европы стартует в среду на «Минск-Арене» в белорусской столице. Во вторник действующие чемпионы Европы Тарасова и Морозов провели вторую тренировку в Минске, выйдя на тренировочный каток арены, который сооружен посреди конькобежного овала.

«Основной лед мы еще не пробовали, а с тренировочной ареной действительно есть проблемы, — сказал Траньков журналистам. — Потому что она маленькая, “канадка”. Ребята на ней не помещаются, они катаются широко, и им тесновато. К сожалению, перед короткой программой тренировка будет тоже здесь».

«Но все в равных условиях, — обратил внимание двукратный олимпийский чемпион. — Разве что французам (Ванессе Джеймс и Моргану Сипре), которые тренируются в Америке, чуть попроще здесь».

Траньков отметил, что Тарасова и Морозов «очень неплохо технически готовы» к чемпионату.