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16:06 (мск), источник: Р-Спорт

Траньков рассказал о проблемах Тарасовой и Морозова в Минске

МИНСК, 22 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов испытывают определенные неудобства, связанные с размером тренировочной арены на чемпионате Европы, заявил тренер фигуристов Максим Траньков.

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Чемпионат Европы стартует в среду на «Минск-Арене» в белорусской столице. Во вторник действующие чемпионы Европы Тарасова и Морозов провели вторую тренировку в Минске, выйдя на тренировочный каток арены, который сооружен посреди конькобежного овала.

«Основной лед мы еще не пробовали, а с тренировочной ареной действительно есть проблемы, — сказал Траньков журналистам. — Потому что она маленькая, “канадка”. Ребята на ней не помещаются, они катаются широко, и им тесновато. К сожалению, перед короткой программой тренировка будет тоже здесь».

«Но все в равных условиях, — обратил внимание двукратный олимпийский чемпион. — Разве что французам (Ванессе Джеймс и Моргану Сипре), которые тренируются в Америке, чуть попроще здесь».

Траньков отметил, что Тарасова и Морозов «очень неплохо технически готовы» к чемпионату.

«На обеих тренировках выглядели уверенно. Вчера меня порадовало то, как прошла первая тренировка. Обычно на первой тренировке где-то спортсмены дергаются, где-то поляну не чувствуют. А у них была только одна маленькая ошибочка на подкрутке, которая была видна, наверное, только мне, как тренеру. А так все проходит без сучка, без задоринки», — заверил тренер.

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