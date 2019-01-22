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16:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова покажет короткую программу первой из россиянок

В Минске, где проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, состоялась жеребьевка короткой программы в женском катании.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова тянула шар первой и вытащила 31-й номер. Она выступит первой в заключительнлй разминке.

Россиянки Станислава Константинова и Софья Самодурова выйдут на лед, соответственно, под 32-м и 35-м номерами.

Также в сильнейщей разминке выступят француженки Лорин Лекавалье (33) и Маэ Беренис Мейте (34), а также швейцарка Алексия Паганини (36).

Короткая программа женщин начнется завтра, 23 января, в 11.45. Сильнейшая разминка начнет выступление в 16.15. (Андрей Шитихин).

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