Загитова покажет короткую программу первой из россиянок

Источник: РИА "Новости"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова тянула шар первой и вытащила 31-й номер. Она выступит первой в заключительнлй разминке.

Россиянки Станислава Константинова и Софья Самодурова выйдут на лед, соответственно, под 32-м и 35-м номерами.

Также в сильнейщей разминке выступят француженки Лорин Лекавалье (33) и Маэ Беренис Мейте (34), а также швейцарка Алексия Паганини (36).