Загитова покажет короткую программу первой из россиянок
В Минске, где проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, состоялась жеребьевка короткой программы в женском катании.
В Минске, где проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, состоялась жеребьевка короткой программы в женском катании.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова тянула шар первой и вытащила 31-й номер. Она выступит первой в заключительнлй разминке.
Россиянки Станислава Константинова и Софья Самодурова выйдут на лед, соответственно, под 32-м и 35-м номерами.
Также в сильнейщей разминке выступят француженки Лорин Лекавалье (33) и Маэ Беренис Мейте (34), а также швейцарка Алексия Паганини (36).
Короткая программа женщин начнется завтра, 23 января, в 11.45. Сильнейшая разминка начнет выступление в 16.15. (Андрей Шитихин).