Кто главный соперник Загитовой на чемпионате Европы? Это уже известно
Расклады перед стартом чемпионата Европы просты. Загитова — фаворит.
Расклады перед стартом чемпионата Европы просты. Загитова — фаворит.
Состав сборной России
Расписание турнира
23 января, среда
11.45. Женщины. Короткая программа
Сильнейшая разминка
16.15. Алина Загитова (Россия)
16.21. Станислава Константинова (Россия)
16.28 — Лорен Лекавалье (Франция)
16.34 — Маэ БеренисМейте (Франция)
16.41 — Софья Самодурова (Россия)
16.47 — Алексия Паганини (Швейцария)
19.00. Пары. Короткая программа.
24 января, четверг
12.00. Мужчины. Короткая программа
19.45. Пары. Произвольная программа.
25 января, пятница
12.40. Танцы.
18.00. Женщины. Произвольная программа.
26 января, суббота
11.15. Мужчины. Произвольная программа
16.25. Танцы. Произвольный танец.
Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске начнется без раскачки. Первым видом программы стоит короткая программа у женщин. И главный вопрос — в какой форме приехала в столицу Белоруссии олимпийская чемпионка Алина Загитова? Ведь месяц назад на чемпионате России в Саранске фигуристка выступила провально, заняв только 5-е место.
По всем раскладам именно Загитова — фаворит чемпионата Европы. Для того чтобы защитить титул сильнейшей фигуристки континента, завоеванный год назад в Москве, ей даже не нужно кататься на уровне мировых рекордов. Достаточно просто не допустить того, что было в произвольных программах на прошлогоднем чемпионате мира в Милане и на декабрьском чемпионате страны.
Именно произвольная программа вводила Загитову в
Это сама Загитова. Если она и проиграет, то только себе. Достаточно посмотреть на результаты олимпийской чемпионки в нынешнем сезоне — на те результаты, с которыми она выступала на международных стартах — «челленджере», этапах серии «Гран-при» и финале, чтобы понять, насколько далеко она от всех остальных. Из пяти лучших результатов сезона три принадлежат Загитовой.
Ее худший прокат на международных стартах- 215,29 балла на «Гран-при Финляндии» в Хельсинки в начале ноября. Лучший результат сезона у Софьи Самодуровой — 204,33 балла. Ученица Алексея Мишина набрала эту сумму в финале «Гран-при» в Ванкувере. Станислава Константинова набирала максимум 197,57 балла.
Иными словами, Загитова даже в худших прокатах набирала больше, чем ее российские соперницы в лучших. Что касается других европейских фигуристок, то за 200 баллов по сумме двух программ получала бельгийка Луна Хендрикс, но в Минск
Понятно, что заранее вешать медали — неблагодарное дело. В силе Евгении Медведевой в олимпийском сезоне никто не сомневался, но в дело вмешались травма и просто фантастическое катание Загитовой. Но речь про расклады, а они в пользу Алины.
При этом именно Загитова выглядит наиболее загруженной среди наших. Хотя в Минске нет ни Медведевой, ни юниорок из ее же группы, обыгравших Алину в Саранске, ни даже Каролины Костнер. Нет тех раздражителей, которые заставили бы ее нервничать.
Загитова, как лидер рейтинга, первой тянула шар и сделала это очень удачно. Свою короткую программу олимпийская чемпионка покажет первой в сильнейшей разминке. Она не успеет «остыть» после раскатки. Все в ее ногах, руках и голове. То же самое справедливо в отношении Константиновой и Самодуровой. Судьба медалей чемпионата Европы зависит только от них.
Андрей Шитихин из Минска.