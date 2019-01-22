Кто главный соперник Загитовой на чемпионате Европы? Это уже известно

Состав сборной России

Женщины . Алина Загитова, Станислава Константинова, Софья Самодурова.

. Алина Загитова, Станислава Константинова, Софья Самодурова. Мужчины . Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин.

. Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Пары . Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченкова/Денис Ходыкин.

. Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченкова/Денис Ходыкин. Танцы . Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Евдокимова/Егор Базин.

Расписание турнира

23 января, среда

11.45. Женщины. Короткая программа

Сильнейшая разминка

16.15. Алина Загитова (Россия)

16.21. Станислава Константинова (Россия)

16.28 — Лорен Лекавалье (Франция)

16.34 — Маэ БеренисМейте (Франция)

16.41 — Софья Самодурова (Россия)

16.47 — Алексия Паганини (Швейцария)

19.00. Пары. Короткая программа.

24 января, четверг

12.00. Мужчины. Короткая программа

19.45. Пары. Произвольная программа.

25 января, пятница

12.40. Танцы. Ритм-танец

18.00. Женщины. Произвольная программа.

26 января, суббота

11.15. Мужчины. Произвольная программа

16.25. Танцы. Произвольный танец​.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске начнется без раскачки. Первым видом программы стоит короткая программа у женщин. И главный вопрос — в какой форме приехала в столицу Белоруссии олимпийская чемпионка Алина Загитова? Ведь месяц назад на чемпионате России в Саранске фигуристка выступила провально, заняв только 5-е место.

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Загитова — абсолютный фаворит

По всем раскладам именно Загитова — фаворит чемпионата Европы. Для того чтобы защитить титул сильнейшей фигуристки континента, завоеванный год назад в Москве, ей даже не нужно кататься на уровне мировых рекордов. Достаточно просто не допустить того, что было в произвольных программах на прошлогоднем чемпионате мира в Милане и на декабрьском чемпионате страны.

Именно произвольная программа вводила Загитову в какой-то ступор. Она отлично работала на тренировках, уверенно делала все элементы, но начинала звучать музыка, и олимпийская чемпионка допускала несвойственные для себя ошибки. Хоть в Милане, хоть в Саранске на льду была будто другая фигуристка.

У Загитовой, в отличие от всех остальных, есть даже право на ошибку. Статус и достижения Алины работают на нее. Но есть фигуристка, которая может ее обыграть.

Расклады сомнений не оставляют

Это сама Загитова. Если она и проиграет, то только себе. Достаточно посмотреть на результаты олимпийской чемпионки в нынешнем сезоне — на те результаты, с которыми она выступала на международных стартах — «челленджере», этапах серии «Гран-при» и финале, чтобы понять, насколько далеко она от всех остальных. Из пяти лучших результатов сезона три принадлежат Загитовой.

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Ее худший прокат на международных стартах- 215,29 балла на «Гран-при Финляндии» в Хельсинки в начале ноября. Лучший результат сезона у Софьи Самодуровой — 204,33 балла. Ученица Алексея Мишина набрала эту сумму в финале «Гран-при» в Ванкувере. Станислава Константинова набирала максимум 197,57 балла.

Иными словами, Загитова даже в худших прокатах набирала больше, чем ее российские соперницы в лучших. Что касается других европейских фигуристок, то за 200 баллов по сумме двух программ получала бельгийка Луна Хендрикс, но в Минск из-за травмы она не приехала. Не считать же конкуренткой Вивеку Линдфорс из Финляндии, которая с трудом перевалила за 187 баллов.

Понятно, что заранее вешать медали — неблагодарное дело. В силе Евгении Медведевой в олимпийском сезоне никто не сомневался, но в дело вмешались травма и просто фантастическое катание Загитовой. Но речь про расклады, а они в пользу Алины.

Загитова сконцентрирована

При этом именно Загитова выглядит наиболее загруженной среди наших. Хотя в Минске нет ни Медведевой, ни юниорок из ее же группы, обыгравших Алину в Саранске, ни даже Каролины Костнер. Нет тех раздражителей, которые заставили бы ее нервничать.

Во время жеребьевки Константинова и Самодурова сидели вместе, а Загитова пришла раньше них и заняла крайнее место в первом ряду. Она выглядела очень напряженной и ждала, когда все начнется, а еще больше — когда все закончится. Как только было объявлено, что жеребьевка завершена, она встала самой первой, на просьбу прокомментировать итоги лишь покачала головой и пошла к выходу.

Загитова, как лидер рейтинга, первой тянула шар и сделала это очень удачно. Свою короткую программу олимпийская чемпионка покажет первой в сильнейшей разминке. Она не успеет «остыть» после раскатки. Все в ее ногах, руках и голове. То же самое справедливо в отношении Константиновой и Самодуровой. Судьба медалей чемпионата Европы зависит только от них.