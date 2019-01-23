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09:09 (мск), источник: БЕЛТА

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в Минске

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует сегодня в Минске выступлением в короткой программе у женщин и спортивных пар, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» примет один из старейших турниров Старого Света, который проводится в 111-й раз. Впервые чемпиона Европы по фигурному катанию, в котором разыграли медали только мужчины, состоялся в 1891 году в Гамбурге.

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В Минск съехались многие сильнейшие представители данного вида спорта. Болельщики уже встретили в Национальном аэропорту и понаблюдали за тренировками на льду своих кумиров: шестикратным чемпионом континента Хавьером Фернандесом, танцевальной парой из Франции Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Однако наибольшее внимание на стартующем турнире будет приковано к российским фигуристам: олимпийской чемпионке Алине Загитовой, спортивной паре Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В женском одиночном катании и выступлении пар сегодня состоится короткая программа.

Женщины начнут соревнования в 11.45. Алина Загитова выйдет на лед в последней группе около 16.15. Вместе с чемпионкой Игр-2018 в шестой группе свой прокат покажут Станислава Константинова, Софья Самодурова (обе — Россия), Лаурин Лекавалье, Мае Меите (обе — Франция) и Алексия Паганини из Швейцарии. Медали в женском катании будут разыграны по итогам произвольной программы 25 января.

В 18.00 состоится церемония открытия турнира, в которой примут участие известные белорусские музыкальные группы. Завершится первый день короткой программой среди спортивных пар. Конкуренцию Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову попытаются составить Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) и Николь Дела Моника/Маттео Гуаризе (Италия). Медали в соревнованиях спортивных пар будут разыграны по итогам произвольной программы 24 января.

Беларусь на чемпионате Европы представят танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, а в мужском одиночном катании — Яков Зенько.

Завершатся состязания 26 января, а 27-го пройдет гала-представление с участием победителей и призеров континентального форума, в котором выступят более ста атлетов.

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