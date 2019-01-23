Игра на вылет. Почему ЧЕ в Минске — это опять «Загитова против Медведевой»

Источник: РИА "Новости"

Типичная российская фигуристка последних лет четырех, если во время чемпионата Европы ее спросить, волнуется ли она, как правило, отвечает — ну, как обычно. В рамках разумного. Совсем не так, как на чемпионате России.

И это понятно, потому что там отбор. Готовых драться за тройку — с десяток. Обстановка — горите, нервные клетки. Либо твой сезон продолжается, либо ты отправляешься тренироваться, в лучшем случае живя надеждой кого-нибудь заменить на чемпионате мира, а в худшем — выступить на почти ненужной «бэшке», второстепенном турнире.

На чемпионате Европы чисто в плане конкуренции все уже намного спокойнее. Если посмотреть, с какими фигуристками предстоит соперничать в Минске Станиславе Константиновой, Алине Загитовой и Софье Самодуровой, то трудно будет выбрать хотя бы одну, способную помешать любой из россиянок попасть на пьедестал. Если только кто-то из нашей троицы, конечно, не «поляжет», как часто говорят фанаты о неудачном прокате. И то — это должен быть очень неудачный прокат.

А вот тут начинается интересное.

Чемпионат Европы по правилам Федерации фигурного катания на коньках России тоже является отборочным стартом. На главный турнир сезона — чемпионат мира. Но четких правил, как на чемпионате страны, здесь нет. Там — первые два места в команде, плюс третье по решению тренерского совета. Здесь — перед чемпионатом мира могут никого не заменить. А могут заменить — и скольких, никто заранее не скажет.

Нет и железного критерия — в каком случае менять, а в каком не менять. Допустим, фигуристка несколько раз упадет, но все равно попадет на пьедестал. Лично для нее (кто бы здесь ни подразумевался из трех наших участниц) выступление будет неудачным. Но, с другой стороны, задачу по завоеванию медали она выполнит. И что тогда?

Интриги добавляют и фамилии запасных в российской женской команде. А это, на секундочку, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Для начала, обе — экс-чемпионки мира. Плюс у Туктамышевой была прекрасная первая половина сезона и все шансы отобраться на «Европу», если бы не злосчастное воспаление легких. По словам ее тренера Алексея Мишина, Федерация дала задание готовить Лизу к чемпионату мира. Правда, это формулировка расплывчатая, потому что готовиться к чемпионату мира запасные обязаны всегда. Даже если это и не Лиза.

Так что и в данном конкретном случае вторая запасная, которая не Лиза, тоже обязана готовиться к чемпионату мира. И за ее шансами туда попасть стоят некоторые авторитеты мира фигурного катания. Например, Татьяна Тарасова, заявившая после чемпионата России, что Медведевой надо оставить надежду попасть на мировое первенство.

Так что, как ни крути, чемпионат Европы в некотором смысле тоже «Загитова против Медведевой». Точнее, «Константинова, Загитова и Самодурова» против «Туктамышевой и Медведевой», если брать формальный расклад.

Дальше — мое личное мнение, основанное только на ощущениях и опыте наблюдений за фигурнокатательными хитросплетениями. Первое: если вдруг — не дай бог (в фигурном катании нельзя плохого желать, за кого бы ты ни болел, это наставление новомодным фанатам) — у кого-то из выступающих в Минске российских девочек случится нечто похожее на провал, то встанет вопрос по ее замене. Второе: Загитову с чемпионата мира не снимут ни при каких обстоятельствах — кроме форс-мажорных, разумеется. А если олимпийская чемпионка, хоть это и крайне маловероятно, займет на чемпионате Европы третье порядковое среди россиянок место — замен перед чемпионатом мира не будет вовсе.

Но это только рассуждения. Которые, впрочем, подчеркивают, что волноваться российским фигуристкам в Минске есть из-за чего. Покой им только снится.