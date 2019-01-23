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17:11 (мск), источник: ТАСС

Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова занимает первое место после исполнения короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Минске. Спортсменка показала результат 75,00 балла.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Второе место занимает россиянка Софья Самодурова (72,88), третьей идет швейцарка Алексия Паганини (65,64). Еще одна российская фигуристка, Станислава Константинова, расположилась на 11-й позиции (56,76).

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На чемпионате Европы — 2018 Загитова заняла первое место, набрав в короткой программе 80,27 балла. Для Самодуровой и Константиновой этот чемпионат Европы — первый в карьере.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в одиночном катании, серебряным призером в командных соревнованиях. В минувшем году фигуристка также победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале турнира она завоевала серебро, уступив японской фигуристке Рике Кихире. В активе 16-летней россиянки два мировых рекорда: в произвольной программе (158,50) и по сумме баллов (238,43).

Прокат произвольной программы у женщин состоится 25 января.

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