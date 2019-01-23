Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

На чемпионате Европы — 2018 Загитова заняла первое место, набрав в короткой программе 80,27 балла. Для Самодуровой и Константиновой этот чемпионат Европы — первый в карьере.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в одиночном катании, серебряным призером в командных соревнованиях. В минувшем году фигуристка также победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале турнира она завоевала серебро, уступив японской фигуристке Рике Кихире. В активе 16-летней россиянки два мировых рекорда: в произвольной программе (158,50) и по сумме баллов (238,43).