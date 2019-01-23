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17:44 (мск), источник: БЕЛТА

Бестемьянова: На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске высокая конкуренция

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске очень высокая конкуренция. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Источник: БЕЛТА

«Я впервые нахожусь на “Минск-Арене” и пока испытываю только положительные эмоции. Чемпионат организован на высшем уровне. В столицу Беларуси приехали сильнейшие фигуристы. Чтобы завоевать медаль, спортсменам придется сильно постараться — очень высокая конкуренция», — сказала Наталья Бестемьянова.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Игорь Бобрин, супруг Натальи Бестемьяновой, отметил высокую посещаемость чемпионата. «Несмотря на то, что на верхних ярусах арены есть свободные места, в целом очень много зрителей, которые поддерживают всех участников вне зависимости от страны», — отметил он. При этом добавил, что Беларусь — красивая страна, в планах, помимо соревнований, посетить музейный комплекс старинных ремесел и технологий «Дудутки».

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартовал сегодня в Минске короткой программой у женщин. Вечером состоится церемония открытия турнира. Завершится первый день короткой программой среди спортивных пар.

Беларусь на чемпионате Европы представят танцевальная пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий, а также Яков Зенько в мужском одиночном катании.

Завершатся состязания 26 января, а 27-го пройдет гала-представление с участием победителей и призеров континентального форума, в котором выступят более ста атлетов.

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