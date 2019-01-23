Недокрутила, но победила: Загитова захватила лидерство на чемпионате Европы

Источник: Reuters

Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) — 75,00

2. Софья Самодурова (Россия) — 72,88

3. Алексия Паганини (Швейцария) — 65,64

4. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 65,61

5. Николь Раичова (Словакия) — 64,08

6. Лорин Лекавелье (Франция) — 63,29…

11. Станислава Константинова (Россия) — 56,76.

Алина Загитова и Софья Самодурова ожидаемо захватили лидерство на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Они намного опережают всех конкуренток. А вот Станислава Константинова провалила свою программу и занимает только десятое место. Похоже, российского подиума в женском катании в Минске не будет.

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Риттбергер с недокрутом

Алина Загитова начала свою программу «Призрак» в опере с коронного тулупа из тройных лутца и тулупа, но на втором прыжке судьи рассмотрели недокрут. И вместо первоначальных «плюс два» к базе на выходе получилось снижение базы. На этом олимпийская чемпионка потеряла примерно три балла.

За остальные прыжки судьи плюсовали ей не так, как обычно, но тут к ним, кажется, претензий нет. Тем более, на флипе Алина чуть коснулась льда рукой. Загитова как была какой-то зажатой, так и не смогла раскрепоститься. И это чувствовалось. С другой стороны, она сделала все, что заявляла, по технике превзошла всех, а ее вторая оценка для всех остальных участниц чемпионата Европы — космос.

75 баллов — именно то, на что она накатала. И это более чем достаточно, чтобы уверенно чувствовать себе перед произвольной программой.

Константинова освободила место

А вот Станиславе Константиновой придется серьезно побороться не просто за место на подиуме чемпионата Европы, а за свое место на чемпионате мира. После такой короткой программы шансы ученицы Валентины Чеботаревой поехать в Сайтаму в марте серьезно снизились. Да что там, они практически равны нулю. Елизавета Туктамышева может начинать готовиться к турниру.

Константинова начала программу со срыва лутца, который стояла в каскаде с тройным тулупом. Вместо тройного лутца она сделала двойной, который как отдельный элемент в короткой программе не считается. Минус элемент. Аксель питерская фигуристка сделала на хороший плюс, а вот за каскад поборолась во второй половине программы. Вместо заявленного тройного риттбергера Станислава исполнила тройной флип и тройной тулуп, но упала при приземлении со второго прыжка. В любом случае, она понимала, что с тройным риттебергером рискует оказаться за пределами первой десятки, а потому пошла на каскад.

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С результатом 56,76 балла ей нужно идеально катать «Анну Каренину» в произвольной, чтобы подняться как можно выше с десятого места.

Без срывов и недокрутов

Софья Самодурова, в отличие от своей землячки, откатала превосходно. Как еще можно оценить лучший результат сезона? И то, что по технике она превзошла саму Алину Загитову. Ученица Алексея Мишина не сделала ни единой не то, что ошибки — ни единой помарки.

Все чисто, все на плюс и прежний результат превзойден на четыре балла. Да она от Загитовой отстала всего на 2,12 балла. И то, что Самодурова преодолела барьер в 70 баллов за короткую программу, важно, прежде всего, для нее самой. Для уверенности и осознания того, что она может кататься на топ-уровне. Она действительно это может. Теперь еще бы в произвольной программе подтвердить.

А что остальные?

Самое сильное впечатление произвела Алексия Паганини, катавшая последней в сильнейшей разминке. С тем же набором прыжков, что был у Константиновой, швейцарка справилась без проблем и получила почти на 10 баллов больше. После короткой программы она — третья. Но всего четыре сотых уступает ей финка Вивека Линдфорс.

В топ-6 попали также словачка Николь Райчова и француженка Лорин Лекавалье, катавшие без ошибок.