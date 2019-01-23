Авербух: Загитова показала себя бойцом в короткой программе на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Загитова занимает первое место после исполнения короткой программы с результатом 75,00 балла. Второй идет россиянка Софья Самодурова (72,88), третьей — швейцарка Алексия Паганини (65,64). Станислава Константинова располагается на 11-й позиции (56,76). Произвольную программу фигуристки представят в пятницу 25 января. Соревновательная программа турнира завершится 26 января.

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«Конечно, Алина сейчас переживает непростой момент — было видно, что ее немного лихорадит, — отметил Авербух. — Но она борется, сражается, в очередной раз показала себя бойцом. Пусть и были небольшие помарки — это спортивная история. Приятно, что она лидирует с таким отрывом».

«Соня — молодец, идет своей дорогой, у нее есть свои задачи на каждый турнир, и она их решает. Видно профессионализм профессора Мишина, что они работают в унисон, в одном тандеме — мне это очень нравится», — подчеркнул Авербух.

«Я за нее особенно болею, и надеюсь, что в произвольной программе будет результат, который позволит ей впервые попасть на пьедестал поета чемпионата Европы. На какую ступень — не будем загадывать. Можно сказать только, что у Сони есть шанс побороться за любую награду», — отметил Авербух.