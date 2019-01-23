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19:28 (мск), источник: Газета.Ру

Медведева высказалась о взаимоотношениях с Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о взаимоотношениях с соотечественницей Алиной Загитовой.

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Источник: РИА "Новости"
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«Не кажется ли мне история противостояния и холодной войны раздутой? Честно говоря, это действительно раздуто. Большая часть придумана — враги, не враги… Мы нашу команду России представляли на Олимпиаде плечом к плечу!

Почему мы должны быть врагами?! У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, никогда не было никакой вражды. То, что нас лбами сталкивают, это не нужно абсолютно. Некоторые люди ведутся на то, что пишется в СМИ, но от себя могу сказать, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было, — сказала Медведева в интервью журналистке Марии Командной.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Загитова завоевала золото в соревнованиях одиночниц, а Медведева стала второй. В мае 2018 года фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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