Медведева высказалась о взаимоотношениях с Загитовой

Почему мы должны быть врагами?! У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, никогда не было никакой вражды. То, что нас лбами сталкивают, это не нужно абсолютно. Некоторые люди ведутся на то, что пишется в СМИ, но от себя могу сказать, что у меня с Алиной никаких конфликтов не было, — сказала Медведева в интервью журналистке Марии Командной.