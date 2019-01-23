Тарасова оценила выступления российских фигуристок в короткой программе

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что чемпионат начался хорошим катанием наших девочек. Не без ошибок обошлось, но все хорошо. Софья Самодурова — молодец, сделала все, что у нее есть. У Алины Загитовой была одна ошибка, за что она получила снижение. Последняя девочка Алексия Паганини очень хорошо каталась, достойно выступила, но наши две девочки идут с большим отрывом.

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Что касается Станиславы Константиновой, она нервничала, не была в ногах и в итоге даже не попала в сильнейшую разминку на произвольную программу. Но у Константиновой такое бывает, теперь ей надо очень постараться при следующем прокате, — цитирует Тарасову телеканал «360».

По мнению специалиста, Константиновой не стоило идти вечернюю тренировку.

«Мне кажется, она не знала, зачем пришла туда. В итоге все элементы, которые еще утром были в порядке, к вечеру она сорвала. Могу засвидетельствовать, что сегодня мы видели то, что вчера было на этой тренировке», — отметила Тарасова.