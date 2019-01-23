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21:00 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на чемпионате Европы

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы в соревновании спортивных пар на чемпионате Европы, который проходит в Минске. Россияне набрали 73,90 балла.

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Источник: РИА "Новости"

Первое место занимают французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (76,55), третьими идут итальянцы Николь делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

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Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (72,58) занимают четвертое место, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (65,89) — пятое. Для Бойковой и Козловского, Павлюченко и Ходыкина этот чемпионат Европы — первый в карьере.

Тарасова и Морозов являются победителями двух последних чемпионатов Европы в чешской Остраве (2017) и Москве (2018), а также двукратными бронзовыми призерами турнира (2015, 2016). Также они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года, серебряными призерами чемпионата мира — 2018. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристы стали серебряными призерами в командных соревнованиях. В начале декабря российская пара заняла третье место в финале Гран-при 2018 года в Ванкувере.

Произвольная программа у спортивных пар состоится 24 января.

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