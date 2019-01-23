Фигуристы Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на чемпионате Европы

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (72,58) занимают четвертое место, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (65,89) — пятое. Для Бойковой и Козловского, Павлюченко и Ходыкина этот чемпионат Европы — первый в карьере.

Тарасова и Морозов являются победителями двух последних чемпионатов Европы в чешской Остраве (2017) и Москве (2018), а также двукратными бронзовыми призерами турнира (2015, 2016). Также они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года, серебряными призерами чемпионата мира — 2018. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристы стали серебряными призерами в командных соревнованиях. В начале декабря российская пара заняла третье место в финале Гран-при 2018 года в Ванкувере.