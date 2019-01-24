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08:10 (мск), источник: ТАСС

Тарасова и Морозов сохраняют шансы на победу. Итог короткой программы спортивных пар на ЧЕ

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли захватить лидерство после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, стартовавшем в Минске. Лидеры российского парного катания уступили французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре чуть больше двух баллов.

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Источник: РИА "Новости"

Причина неудачи — сорванный партнершей прыжок. Возможно, ошибка была связана с тем, что в нынешнем сезоне пара пошла по пути экспериментов — сначала фигуристы сменили тренера, им стал олимпийский чемпион Максим Траньков.

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Потом на полпути к чемпионату мира пара решила вернуться к своей короткой программе олимпийского сезона на музыку Рахманинова. В ней спортсмены действительно выглядят очень органично, однако времени на ее отработку после чемпионата России было немного.

Риск — благородное дело, но в данном случае он себя не оправдал. Однако есть вероятность, что уже через месяц с небольшим на чемпионате мира в японской Сайтаме будут говорить обратное. К этому старту у спортсменов будет больше времени на отработку программы, в которую они органично вписываются.

Ошибка выбила фигуристов из колеи, а тренер с трудом сдерживал переживания в ожидании оценок. Несмотря на проигрыш, отставание еще можно отыграть. Известный российский тренер Тамара Москвина верит, что шансы для этого будут. «У всех пар последней разминки в произвольной программе будет шанс, каждый способен занять любое место», — прокомментировала ТАСС Москвина.

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Новички не спасовали

Больше довольны прокатом остались дебютанты чемпионата, воспитанники Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свою короткую программу спортсмены получили 72,58 балла и занимают четвертое место. По мнению тренера, им удался эмоциональный и технически правильно исполненный прокат. Сами спортсмены также остались довольны, отметив при этом, что получили позитивный заряд от трибун.

«Было такое ощущение, что мы или на чемпионате мира, или на Олимпиаде, — рассказал Козловский. — Трибуны переполнены, даже верхние ярусы забиты. Как будто бы это чемпионат мира, на котором выступают только россияне, везде наши флаги, Белоруссия встречает нас тепло. Приятно, что чемпионат Европы проводится на таком высоком уровне».

Еще одни дебютанты европейского первенства — Дарья Павлюченко и Денисы Ходыкин — показали достойный результат, хотя и признались после проката, что немного волновались. Спортсмены, заменившие в турнире Наталью Забияко и Александра Энберта, заработали за короткую программу 65,89 балла и занимают пятое место.

Лидерами после короткого танца идут французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Колоритная пара невероятно прогрессирует, как результат — победа в чемпионской серии Гран-при.

Сейчас они удерживают промежуточный первый результат среди пар на чемпионате Европы с результатом 76,55 балла. У Тарасовой и Морозова — 73,90 балла, а замыкают тройку итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

Произвольные программы спортивные пары представят в четверг 24 января.

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