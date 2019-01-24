Пришло время Самодуровой. Минск — крутой шанс для Софьи

Источник: РИА "Новости"

Стабильность

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5HYLLu9Eo1k?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта 16-летняя российская фигуристка, пожалуй, самая стабильная в текущем сезоне. Софья практически не срывала элементы в своих прокатах: у нее были небольшие снижения на ее первом турнире — Lombardia Trophy, где она в произвольной программе допустила небольшую помарку в каскаде тройной флип + тройной тулуп и не смогла сделать тройной лутц, выполнив его лишь в один оборот. В короткой программе Софье не удался двойной аксель — фигуристка чуть-чуть не докрутила прыжок, но удержалась на ногах и коснулась льда двумя руками. Но эти ошибки можно объяснить нервами: все-таки первый турнир на взрослом уровне.

Небольшие помарки были и на чемпионате России: она не смогла выполнить третий прыжок в каскаде двойной аксель + двойной тулуп + двойной риттбергер. Но все это можно объяснить усталостью — спортсменка только вернулась из Ванкувера с финала «Гран-при». В этом сезоне Самодурова не допускала падений, грубых ошибок. Наибольшее снижение баллов базовой оценки составило 1,12 балла в коротком программе на турнире в Италии. И все! Эта спортсменка знает, что делает. Короткая программа в Минске далась Софье стабильно хорошо. И с произвольной у нее не должно возникнуть проблем — во всяком случае, для этого нет никаких причин.

Отсутствие давления

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Достижения Самодуровой — второе место на турнире в Италии (уступила лишь Елизавете Туктамышевой), второе место на этапе «Гран-при» в России (уступила Алине Загитовой) и бронза на этапе «Гран-при» в США. В финале «Гран-при» Софья стала лишь пятой, но там ей пришлось конкурировать с тройными акселями Рики Кихиры и Лизы Туктамышевой, а также с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. В Минске она выступает в статусе дебютантки чемпионата Европы. У нее нет тяжелого бремени в виде олимпийского золота или побед на чемпионатах мира. От нее ждут просто чистых прокатов.

Поэтому ей сейчас намного проще будет настроиться на хорошее катание: Софье нужно просто откатать так, как она умеет. По факту ей не нужно прыгать выше головы, бороться с собой или исправлять свои же ошибки, как часто приходилось в этом сезоне той же Алине Загитовой или Евгении Медведевой. Ее ошибки не будут детально обсуждаться в СМИ, как три падения Загитовой на чемпионате мира в Милане. Поэтому Самодурова должна выходить на лед в спокойном состоянии.

Наслаждение от катания

Прокат Самодуровой в короткой программе на чемпионате Европы напоминает катание олимпийских чемпионов — Алены Савченко и Бруно Массо на чемпионате мира в Милане. У них тогда уже было олимпийское золото. Они установили рекорд по набранным баллам в произвольной программе. На турнире в Милане они просто получили удовольствие от катания, внимательно выполняя каждый элемент. После проката они даже целовали лед — так они наслаждались всем происходящим. Софья делает то же самое.

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Наблюдать за ней — одно удовольствие. На ее лице в короткой программе не было напряжения. Самодурова улыбалась в разминке, улыбалась во время проката, особенно после прыжковых элементов. В ее прокатах практически не бывает недокрутов — она четко исполняет каждый элемент. Фигуристка еще во время катания радостно реагирует на то, что у нее получилось. После короткой программы на чемпионате России Софья сказала: «Я просто катаюсь под музыку, получаю удовольствие».

С таким наслаждением можно и нужно побеждать. У Савченко и Массо тогда получилось обновить свой же рекорд, да еще и чемпионами мира стать. Самодурова должна с таким же наслаждением откатать произвольную — и кто знает, чем это обернется.

Положительная динамика

Самодурова прибавляет по ходу сезона. Ее самые слабые прокаты были осенью — на турнире в Италии. А самые сильные — в финале «Гран-при». За короткую программу на чемпионате Европы Софья получила 72, 88 балла. Это наивысшая сумма в сезоне, к тому же фигуристка впервые преодолела отметку в 70 баллов. У нее не было ни побед, ни поражений, поэтому вряд ли что-то помешает ей и дальше прибавлять. Самодурова уже сильнее, чем была на старте сезона, у нее за плечами финал «Гран-при», чемпионат России. По сути, она уже прошла почти всю школу российской фигуристки и столкнулась с четверными юниорок. На чемпионате Европы таких вундеркиндов нет.

По сути, ее единственная соперница сейчас — Загитова. Но у Алины проблемы со стабильностью — олимпийская чемпионка чаще всего срывает именно произвольную программу, как на чемпионате России, к примеру. Самодуровой просто нужно показать все то, что она умеет, не оглядываясь ни на кого.

Правильный настрой

Софья катается без видимых усилий, это подметила Татьяна Тарасова в финале «Гран-при», и здесь стоит отдать должное правильному настрою. Самодурова настраивается на чистый прокат, а не на победу на турнире, и это самое правильное в настоящее время.

Софья только первый сезон проводит на взрослом уровне. У ее собственного тренера есть Туктамышева с тройными акселями, а в России есть Загитова, Медведева и юниорки с четверными прыжками. С таким уровнем конкуренции в самом начале пути неправильно быть нацеленной только на победу. Ведь, скорее всего, ты проиграешь. К тому же, программы Софьи уступают по уровню сложности той же Алине: Самодурова стала второй после короткой программы на ЧЕ при чистом прокате только из-за более сложного каскада у Загитовой — тройной лутц + тройной риттбергер.

Поэтому единственный шанс Самодуровой — чисто катать свои программы. И она это умеет. Если Софья чисто откатает произвольную программу, и при этом, ей удастся прибавить — Европа получит новую звезду из России.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск

Женщины. Произвольная программа

25 января

Третья группа

20.19 — Станислава Константинова (Россия)

Четвертая группа

21.06 — Лорин Лекавалье (Франция)

21.14 — Николь Райчова (Словакия)

21.22 — Вивека Линдфорс (Финляндия

21.30 — Алина Загитова (Россия)

21.38 — Софья Самодурова (Россия)

21.46 — Маэ Беренис Мейте (Франция).