Отлично, Михаил! Коляда лидирует на чемпионате Европы

Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Шитихин из Минска

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Россия) — 100,49

2. Александр Самарин (Россия) — 91,97

3. Хавьер Фернандес (Испания) — 91,84

4. Кевен Эмо (Франция) — 88,02

5. Максим Ковтун (Россия) — 87,70

6. Даниэль Самохин (Израиль) — 86,48.

Россияне Михаил Коляда и Александр Самарин лидируют после короткой программы на чемпионате Европы в Минске. В это хотелось верить до старта турнира, но сложно было представить. Однако российские фигуристы прокатали очень здорово. Максим Ковтун пока пятый, но все решится в субботу, 26 января.

Коляда здоров и крут

Михаил Коляда на чемпионате России выступал с гайморитом. Из-за болезни он попал в больницу, пропустил неделю тренировок, но все же приехал в Саранск. Вместе с тренером он поменял программы, чтобы гарантированно откатать их в том состоянии, в котором он был. Тех прокатов хватило для второго места.

В Минск приехал другой Коляда. Здоровый, уверенный в себе и готовый бороться за победу. Он по-прежнему не включает в свою программу четверной лутц, но ему, как оказалось, этот прыжок не так и нужен. Каскад из двух тулупов — четверного и тройного, тройные лутц и аксель, красивейшая дорожка шагов и сложные вращения.

Все это Михаил сделал, словно и не напрягаясь и получил от судей 100,49 балла. Это уже гроссмейстерская сумма, которая позволит бороться за призовые места на любом турнире. Коляда в короткой программе был просто крут. Теперь бы повторить это в произвольной.

Если бы не флип

Бронзовый призер чемпионата России Александр Самарин единственным из участников чемпионата Европы заявил и исполнил четверной лутц — самый сложный на данный момент прыжок в фигурном катании. Итальянец Даниэль Грассл тоже заявлял лутц, но прыгнул вместо него риттбергер.

Самарин же не просто исполнил лутц, но сделал его в каскаде с тройным тулупом и получил огромные плюсы от судей. Похоже, после удачно выполненного каскада Александр чуть потерял концентрацию. Вместо четверного флипа он скрутил только тройной, да и еще и допустил помарку на приземлении. Если бы не этот флип, Самарин мог замахнуться и к сотне баллов, но и полученные от судей 91,97 — его лучший результат в нынешнем сезоне.

Самарин в любом случае молодец, что не стал идти по пути упрощения, он занимает второе место.

Сальхов с падением

Максим Ковтун месяц назад в Саранске в четвертый раз стал чемпионом России, фактически восстав из небытия. И на чемпионат Европы приехал с намерением бороться. Что и делал в короткой программе.

Первым элементом у него стоял каскад четверной сальхов — тройной тулуп, но Максим упал на приземлении с первого прыжка. Правда, судьи засчитали его четверным, пусть и с недокрутом. Каскад Ковтун не потерял — он прицепил тройной тулуп к тулупу четверному, стоявшему следующим элементов в программе, и отлично сделал тройной аксель.

Максим получил 87,70 балла, на семь баллов улучшив собственный рекорд сезона, но после проката признался, что рассчитывал на большее. Пока Ковтун занимает пятое место.

Три недели тренировок

Для шестикратного чемпиона Европы Хавьера Фернандеса континентальный чемпионат в Минске — последний в карьере. Испанец пропустил первую половину сезона и тренироваться начал, как пишут американские и канадские журналисты, всего лишь три недели назад. Конечно, Хавьер поддерживал форму, но это совсем не то, что постоянные тренировки.

Тем не менее, Фернандес откатал свою олимпийскую программу, сделав два четверных прыжка. Правда, сальхов — с недокрутом. Если информация о количестве тренировочных дней Фернандеса в сезоне верна, то откатался он бесподобно. Хавьер немного уступил Александру Самарину, но в любом случае в субботу поборется за награду на прощальном чемпионате Европы.