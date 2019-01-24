Фернандес на чемпионате Европы ощущает поддержку Медведевой и Ханю

Чемпионат Европы проходит 23—26 января на «Минск-Арене» в белорусской столице. Фернандес, победивший на шести последних чемпионатах Европы, занял в короткой программе третье место, набрав 91,84 балла. Испанский фигурист тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера, как Медведева и двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.

«За последние три недели, когда я усиленно тренировался, у нас не было времени пообщаться, но Евгения Медведева и Юдзуру Ханю — великолепные люди. Я всегда знаю, что они меня поддерживают, и я чувствую это», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

«Сегодня я допустил кое-какие ошибки, которых, кажется, за всю свою жизнь в фигурном катании за собой не замечал, — добавил он. — Но в целом я доволен своей короткой программой».

Фернандес также отметил, что возможная неудача на чемпионате Европы не скажется на его решении завершить профессиональную карьеру.

«Это мое последнее соревнование, и никакие результаты не него не повлияют, — сказал Фернандес на пресс-конференции. — Я понимаю, что в любом случае попытаюсь побороться за золото, для этого мне надо чисто откатать произвольную программу».