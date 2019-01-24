«Выйти в образе царя Леонида? Почему бы и нет». Михаил Коляда отжег на пресс-конференции

Русские фигуристы в короткой программе чемпионата Европы выступили очень круто. Михаил Коляда и Александр Самарин задвинули легендарного Хавьера Фернандеса на третье место. Немного подкачал действующий чемпион России Максим Ковтун (падение на четверном сальхове). Но он все равно рядом с подиумом — на пятом месте.

Sport24 внимательно записал, что говорили лучшие фигуристы континента после своих прокатов.

Максим Ковтун

«Мой «сизн бест» не так радует, как хотелось бы. Когда вышел на лед, понял, что не выступал два года на таких турнирах. Было большое желание, надо было усмирить это в себе. Немного отвык от такой масштабной атмосферы. Но потом снова привык. Это случилось на заходе на второй прыжок. Очень давно не испытывал эмоции от выхода на большую арену. Сейчас прохожу все заново.

Не получился элемент (четверной сальхов), который я делаю на тренировках из ста раз сто. Плюс моей короткой в том, что я работал до конца. Почему смог собраться? Научился переламывать себя по ходу выступления.

В произвольной программе буду стараться, работать до конца. Сейчас не буду сильно страдать, проанализируем с тренерами выступление. Я нацелен бороться до конца. Я очень много сил потратил на тренировках, чтобы выступить здесь.

Подготовка? Добавили чуть больше нагрузки. Чуть усложнили занятия.

Александр Самарин

«Отличная публика, хорошая арена. Хотелось откатать на таком же высоком уровне, но помешала ошибка на флипе. Хотел попробовать четверной флип и быть первым европейцем, кто его прыгнет. На тренировках и разминке все получалось. Но в программе не удалось. Попробую ли я его в произвольной? Все увидите послезавтра.

Я не собираюсь упрощать программу, только усложнения. Готовить флип начал после чемпионата России. Сначала пробовали другой четверной, но он не получался, и я решил сделать флип. Удалось прыгнуть буквально со второй попытки.

У меня самый сложный контент среди мужчин на чемпионате? Да. Но у меня остался осадок, что я не прыгнул четверной флип.

Тренер Самарина Светлана Соколовская:

«Программой я полностью довольна, то, что пошли на флип, я об этом не жалею, потому что люди такие рисковые. Решили сделать это сейчас, но не получилось, ничего страшного, в следующий раз получится. Вся борьба впереди, пока еще рано, что-то комментировать», — сказала Соколовская Sport24.

Михаил Коляда

Пробивший отметку в сто баллов спортсмен отвечал на большинство вопросов журналистов одним словом. Вроде и с юмором, а вроде и дерзко.

— Поделитесь впечатлениями от того, что сегодня было?

— Хорошие впечатления. Я доволен.

— После чемпионата России в Саранске вы признались, что из-за болезни вам было тяжело выступать с физической точки зрения. К чемпионату Европы удалось набрать оптимальную форму?

— Да.

— Ощутили разницу с тренировочным катком в конькобежном центре, где вы тренировались, и самой «Ареной-Минск»?

— По качеству лед такой же. Единственное, там арена чуть меньше.

— В глубине души было ощущение, что вы хотели сделать четверной лутц?

— Нет.

— Точно?

— Сто процентов.

— Какой настрой у вас перед произвольной программой?

— Боевой.

— У вас сегодня лаконичные ответы.

— Да.

— Вы вообще последнее время отвечаете лаконично. С чем это связано?

— Повзрослел.

— В каком смысле?

— Во всех.

— На чемпионат Европы вы ехали не первым номером сборной, потому что на чемпионате России стали только вторым. Это вас освободило от дополнительно давления?

— Возможно.

(Заставили немного поговорить Михаила только вопросы о фанатах и программах на следующий сезон).

— На чемпионат Европы приехали болельщики из Японии специально, чтобы поболеть за вас…

— На самом деле очень приятно, когда люди приезжают издалека. Это всегда чувствуется. Очень приятно получать от них подарки и письма.

— Шуточный вопрос, если позволите. После Олимпиады ваши ответы отличаются лаконизмом, достойным великих спартанцев. Может быть, мы увидим это на льду? Например, Наталья Забияко и Александр Энберт устроили ледовое побоище. А вам может стоит выйти в образе царя Леонида?

— Вопрос, действительно, с подвохом. Я еще не думал на тему программ следующего сезона. Почему бы и нет? Все может быть.

Хавьер Фернандес

«Да, я пропустил начало сезона. Сегодня у меня были такие ошибки, которые раньше никогда не случались в моей карьере. Но прокат все равно получился хорошим. Я доволен.

Я усиленно тренировался в последние три недели. И у меня не было много времени на общение с Юдзуру Ханю и Евгенией Медведевой. Женя долгое время была в Москве. И, к сожалению, ее нет на чемпионате Европы. Но они — потрясающие фигуристы, которые всегда поддерживают меня.

Да, три недели — это мало, чтобы подготовиться к чемпионату Европы. Однако во время перерыва я тоже катался. Я стал смотреть на фигурное катание по-другому. Сегодня я нервничал, дрожал. Для меня самого это было незаметно, но судьи посмотрели на замедленном повторе. Увидели это и, возможно, сняли за это баллы.