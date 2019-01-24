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22:16 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы в Минске

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Минске.

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Источник: РИА "Новости"

Тарасова и Морозов набрали по сумме двух программ 218,82 балла. После короткой программы они занимали второе место (73,90).

Чемпионами Европы стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французская пара обновила два рекорда мира, показав в произвольной программе результат 149,11 балла и набрав в сумме 225,66 балла. Прежние рекорды также принадлежал фигуристам из Франции — 148,37 и 221,81 балла соответственно. Бронзовые награды достались россиянам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (205,28).

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Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли 5-е место (185,92). Для Бойковой и Козловского, Павлюченко и Ходыкина этот чемпионат Европы стал первым в карьере.

Тарасова и Морозов являются победителями двух последних чемпионатов Европы в чешской Остраве (2017) и Москве (2018), а также двукратными бронзовыми призерами турнира (2015, 2016). Также они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года, серебряными призерами чемпионата мира — 2018. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристы стали серебряными призерами в командных соревнованиях. В начале декабря российская пара заняла третье место в финале Гран-при 2018 года в Ванкувере.

Соревновательная программа турнира завершится 26 января.

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