Фигуристы Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы в Минске

Источник: РИА "Новости"

Тарасова и Морозов набрали по сумме двух программ 218,82 балла. После короткой программы они занимали второе место (73,90).

Чемпионами Европы стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французская пара обновила два рекорда мира, показав в произвольной программе результат 149,11 балла и набрав в сумме 225,66 балла. Прежние рекорды также принадлежал фигуристам из Франции — 148,37 и 221,81 балла соответственно. Бронзовые награды достались россиянам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (205,28).

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли 5-е место (185,92). Для Бойковой и Козловского, Павлюченко и Ходыкина этот чемпионат Европы стал первым в карьере.

Тарасова и Морозов являются победителями двух последних чемпионатов Европы в чешской Остраве (2017) и Москве (2018), а также двукратными бронзовыми призерами турнира (2015, 2016). Также они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2017 года, серебряными призерами чемпионата мира — 2018. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристы стали серебряными призерами в командных соревнованиях. В начале декабря российская пара заняла третье место в финале Гран-при 2018 года в Ванкувере.