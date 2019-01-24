Тарасова и Морозов подарили золото ЧЕ французам. Молодые россияне свою бронзу не отдали

С 2012 года золото чемпионатов Европы в парном катании неизменно уходило к российским фигуристам. Начали эту традицию Максим Траньков вместе с Татьяной Волосожар. А на двух последних континентальных турнирах побеждала пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. С лета прошлого года Тарасова и Морозов стали тренироваться под руководством Максима Транькова. Казалось бы, вот он, рецепт стопроцентной победы. Однако в этом сезоне сумасшедший уровень катания стали показывать французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре, выигравшие два этапа Гран-при, а заодно и финал. И перед началом турнира именно французский дуэт был основным претендентом на победу.

Короткая программа

В борьбе за медали участвовало всего 11 пар — когда в последний раз было меньше? Но у России здесь, как и в других видах, было максимальное представительство, так что нас не должно было особо волновать количество соперников. По ходу сезона российские парники уже доказывали, что могут выступать на самом высоком уровне. Неожиданный шанс проявить себя получили вчерашние юниоры Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, заменившие пару Забияко/Энберт. Наверное, сказалось волнение: все получилось, кроме выброса — Даша двумя руками коснулась льда.

Бронзовые призеры последнего чемпионата России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский также впервые в карьере выступали на ЧЕ. Однако им удалось не только справиться с грузом ответственности, но и откатать на свой лучший результат в сезоне. Все элементы были оценены на хорошие плюсы, с каждым прокатом их «Очи черные» становятся все жарче и ярче.

Джеймс/Сипре и Тарасова/Морозов выступали в последней разминке, друг за другом. И первый раунд их увлекательного противостояния остался за французами: Ванесса и Морган не допустили ни одной ошибки и получили высокие 76,55 балла. Россияне же синхронно смазали тройной флип. И перед произвольной программой ситуация в таблице выглядела следующим образом.

Произвольная программа

Перед произвольной программой только у четырех пар было более 70 баллов. Теоретические шансы включиться в борьбу за топ-3 были у Павлюченко/Ходыкина, однако все мысли о медалях разрушил последний прыжковой элемент: при приземлении с выброса Даша не удержалась на ногах и чудом не въехала в борт. Но итоговое пятое место на первом для себя ЧЕ — это норм.

Получилось не все. Оба проката были нечистыми. Но мы счастливы, что у нас была возможность выступить на чемпионате Европы. Денис Ходыкин

Разминку сильнейших открывали Бойкова/Козловский. И представили прекрасную версию «Щелкунчика». Все элементы были идеальны, кроме одного. Еще в самом начале выступления Дима ошибся, выполняя каскад. Он поставил вторую ногу после тулупа, из-за чего вместо топового 3−2−2 судьи засчитали лишь тройной тулуп, да и тот с помарками. Однако следом за россиянами катались итальянцы, которые ничего выдающегося не показали (партнерша ошиблась аж 4 раза), и по сумме уступили Александре и Дмитрию 0,14 балла, что принесло нашей паре бронзу! А ведь им на двоих всего 36 лет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y_kPem2K9IM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Я допустил грубую ошибку, из-за которой мы потеряли много баллов. Но сегодня судьба меня простила. Как мы будем праздновать медаль? Пойдем спать и есть. Дмитрий Козловский

Джеймс/Сипре, как и накануне, выступали перед Тарасовой/Морозовой. И установили новый мировой рекорд! Прокат французов действительно был классным, Ванесса лишь чуть-чуть ошиблась на сальхове, коснувшись рукой льда. Все остальное — на высшем уровне. И теперь титул чемпионов Европы в парном катании уплывает во Францию. Никогда прежде эта страна не выигрывала ЧЕ в соревнованиях парников.

Для золотой медали Тарасовой и Морозову было необходимо идеально откатать свою программу. Однако в очередной раз была допущена ошибка на прыжке — Евгения завалила каскад. Порядка 7 баллов ребята на этом потеряли, если учитывать возможные плюсы. А теперь смотрим в итоговую таблицу.

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