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24 января, источник: ТАСС

Фигуристы Тарасова и Морозов рассчитывают разобраться со своими ошибками к чемпионату мира

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассчитывает до чемпионата мира в японской Сайтаме разобраться с причинами ошибок, которые помешали им выиграть золото чемпионата Европы в Минске. Об этом они рассказали журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмены стали серебряными призерами турнира, набрав по сумме двух программ 218,82 балла. После короткой программы они занимали второе место (73,90). Чемпионами Европы стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Французская пара обновила два рекорда мира, показав в произвольной программе результат 149,11 балла и набрав в сумме 225,66 балла.

«Сегодня была одна ошибка — такая же, как в короткой программе, и я не знаю, закономерность ли это. Но в целом по программе мы хорошо отработали — прекрасно сделали первый прыжок, два выброса, но эти две ошибки наказали нас. На чемпионат мира мы будем готовиться так же сильно, так же усердно и стараться искоренить все причины ошибок, вылезающих на соревнованиях, будем работать больше», — сказала Тарасова.

Бронзовые награды чемпионата Европы достались россиянам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (205,28).

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