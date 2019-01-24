Фигуристы Тарасова и Морозов рассчитывают разобраться со своими ошибками к чемпионату мира

«Сегодня была одна ошибка — такая же, как в короткой программе, и я не знаю, закономерность ли это. Но в целом по программе мы хорошо отработали — прекрасно сделали первый прыжок, два выброса, но эти две ошибки наказали нас. На чемпионат мира мы будем готовиться так же сильно, так же усердно и стараться искоренить все причины ошибок, вылезающих на соревнованиях, будем работать больше», — сказала Тарасова.