Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну. Фигуристок травят и желают им смерти

Фигурное катание очень конкурентный вид спорта. На льду спортсмены ведут бескомпромиссную битву за награды, а за пределами ледовых арен столь же яростно соперничают их поклонники. Причем эта вражда по степени накала не уступает противостоянию футбольных фанатов. С той лишь разницей, что, пока ультрас по старинке выясняют отношения на улицах, поклонники «фигурки» травят оппонентов в соцсетях и проклинают всех, кто позволяет себе критиковать их любимцев. Детали околофигурных разборок выясняла «Лента.ру».
Война сильнейших
В минувшем году главное противостояние в фигурном катании происходило между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Медведева с 2015 по 2017 год выиграла все главные турниры — финалы Гран-при, чемпионаты Европы и мира, и грудью встала на защиту сборной России на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне. Вчерашняя юниорка Загитова в одночасье свергла признанную королеву и стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана. Одни говорили, что Загитова отобрала победу у Медведевой, другие заявили о травле молодой (на тот момент 15-летней) фигуристки. Попытки определить, на чьей стороне правда, спровоцировали войну между поклонниками фигуристок и подарили благодатную почву для спекуляций и журналистских расследований.
Ситуация, когда борьбу за первенство в мировом рейтинге ведут два спортсмена из одной страны, не первая в истории фигурного катания. До этого за золото бились друг с другом японки Мао Асада и Юна Ким, американки Тоня Хардинг и Нэнси Керриган. Для России хрестоматийным примером стала война между Алексеем Ягудиным, Евгением Плющенко и их фанатами. В начале нулевых спортсмены поочередно побеждали в чемпионатах Европы и мира, но Олимпиада в Солт-Лейк-Сити стала золотой для Ягудина. С той поры прошло много лет, Плющенко все-таки получил олимпийское золото, и не одно. Но взаимная ненависть фанатских лагерей сохранилась по сей день.
Баталии прошлого, впрочем, ничто по сравнению с нынешними. Причина — бурное развитие соцсетей.
Теперь болельщики устраивают травлю оппонентов в «Одноклассниках» или сообща гнобят недостойных в Instagram. Даже видео произвольной программы Загитовой на YouTube, удаленное по невыясненным причинам, вполне вписывается в теорию заговора.
Масла в огонь подливают и эксперты. Заслуженный тренер и гуру фигурного катания Татьяна Анатольевна Тарасова, не стесняясь, болела за Медведеву, а на чемпионате мира-2018 после неудачи Загитовой призывала фигуристку поскорее восстанавливаться от травмы. После этого волна взаимной ненависти окончательно захлестнула «загитовских» и «медведевских», напомнив времена кровавых разборок «коней» и «мясных».
Главные события 2018 года
Попали под раздачу
Весной 2018-го, когда фигурное катание должно было отойти на второй план (крупные зимние соревнования завершились, а впереди маячил ЧМ по футболу), Медведева объявила об отъезде в Канаду. То ли оставшись недовольной борьбой с Загитовой и недостатком внимания от тренерской группы Этери Тутберидзе, то ли решив начать все с нуля в новой стране — правду все равно не узнать. Начав тренироваться с Брайаном Орсером, Евгения спровоцировала новый приступ ненависти к себе. Медведеву упрекали не только в предательстве Родины, но даже в выборе наставника-гея.
Болельщики с неохотой вспоминают начавшуюся войну. В самой крупной фанатской группе Медведевой во «ВКонтакте» (около 20 тысяч подписчиков) заявили, что недовольства другими фигуристами у них нет, они любят всех российских спортсменов одинаково. Отъезд в Канаду не помешал росту числа подписчиков, а хейтеры появлялись и до решения спортсменки. Представители фан-группы Загитовой отказались говорить о противниках Медведевой, сославшись на отсутствие почвы к обсуждению вопроса.
И хотя, по мнению фанатских группировок, войны не было и нет, волна хейта быстро добралась до СМИ, тренеров и спортсменов. Пресса без зазрения совести и во славу кликов задавала соответствующие вопросы и придумывала заголовки, провоцирующие еще большую ненависть у болельщиков.
Первым под горячую руку «загитовских» попал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, заявивший, что за Загитову в Пхенчхане никто из спортсменов не болел. В отместку Транькову пожелали напастей, болезней и даже смерти.
Нашлись и те, кто посчитал его похожим на Гитлера. «Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите — футбол», — комментировал ситуацию олимпийский чемпион.
Следующей под раздачу попала призерка Олимпиады Ирина Слуцкая. После финала Гран-при 2018 года, где Загитова заняла второе место, а другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева расположилась следом за ней, Слуцкая в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что Туктамышева больше заслуживала второго места. В ответ на это фанаты Загитовой припомнили Слуцкой все — и лишний вес, и отсутствие золота Олимпиады.
Слуцкая спокойно отреагировала на происходящее. Просто потерла комментарии, а их было не менее тысячи, оставив только сам пост и десяток сообщений от защищавших ее пользователей.
На сегодняшний день последней в черном списке числится олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, заявившая, что «Алину в группе Тутберидзе терпели в отместку Жене». Экс-спортсменка не ведет соцсетей, но на помощь пришел Ягудин, разместивший пост с ее неоднозначными заявлениями в Instagram. Итог — комментарии к записи ломятся от проклятий в адрес бывшей фигуристки. Ждем новых жертв травли.
Предела войне нет
Иногда безумствующим фанатам, яро борющимся за права фигуристок, стоит защищать кумиров от самих себя. После поражения Загитовой от японки Рики Кихиры в финале Гран-при ее собственные болельщики рвали и метали. Вместе с ними карьеру спортсменки с радостью принялись хоронить и СМИ, смакуя траурные заголовки.
«Как трудно, Алина, когда тебе нужна поддержка, а твои болельщики могут спокойно основать всероссийское добровольное общество придурков, в полном составе войти в него и даже провести общенациональную придурковатую перепись», — парировал Василий Уткин. Мир футбола в этом году оказался куда добрее: когда неудачно начавший сезон Массимо Каррера прощался со «Спартаком», болельщики защищали тренера до последнего. И даже с плакатами провожали его в аэропорту.
Пока Загитова стояла на второй ступени пьедестала, Медведева и вовсе пролетела мимо финала Гран-при. Впервые после ОИ-2018 спортсменки встретились через полгода на чемпионате России. Болельщики Медведевой в знак поддержки выбросили на лед 500 роз. Но даже этот невинный жест вызвал недовольство, его назвали фальшивым и проплаченным чиновниками. Зачем властям было устраивать этот перформанс — непонятно.
Лед между фанатами мог растаять после чемпионата России, где ни Загитова, ни Медведева не показали внятных результатов, заняв 5-е и 7-е места соответственно. После соревнований в соцсетях появилось фото, где Женя фотографирует Алину с букетом роз. СМИ моментально озаглавили фото «Они помирились» и записали соперниц в подруги. Из-за одного лишь снимка.
Спортсменки вместе снялись в рекламе японской мобильной игры, однако даже это не вызвало согласия среди фанатов. Болельщики разглядели в ролике монтаж и доказывали, что вместе фигуристки не снимались. Более того, находиться вместе они не желают, как и их болельщики.
Перед началом чемпионата Европы несколько фанатских страниц Загитовой в Instagram были взломаны. Болельщики писали, что случившееся призвано дестабилизировать обстановку вокруг спортсменки и лишить ее возможности спокойно подготовиться к турниру. По словам создательницы Instagram-аккаунта championzagitova, на страницу поступило более 100 тысяч накрученных жалоб. То есть это был намеренный взлом страницы.
«Алине как никогда сейчас нужна наша поддержка! Давайте покажем, что мы сердцем с Загитовой! И никакие хакеры и взломы нам не помеха!» — обратились к общественности фанаты фигуристки. Они создали петицию, требуя восстановить самый крупный аккаунт в Instagram и вернуть лайки с комментариями, и направили ее лично Марку Цукербергу.
Надеемся, Марк найдет украденные лайки и фанаты вновь начнут поддерживать, а не травить спортсменов. Хотя бы на время соревнований. Чемпионат Европы — в самом разгаре.