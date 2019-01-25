Фанаты Медведевой и Загитовой развязали войну. Фигуристок травят и желают им смерти

Источник: РИА "Новости"

Фигурное катание очень конкурентный вид спорта. На льду спортсмены ведут бескомпромиссную битву за награды, а за пределами ледовых арен столь же яростно соперничают их поклонники. Причем эта вражда по степени накала не уступает противостоянию футбольных фанатов. С той лишь разницей, что, пока ультрас по старинке выясняют отношения на улицах, поклонники «фигурки» травят оппонентов в соцсетях и проклинают всех, кто позволяет себе критиковать их любимцев. Детали околофигурных разборок выясняла «Лента.ру».

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Война сильнейших

В минувшем году главное противостояние в фигурном катании происходило между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Медведева с 2015 по 2017 год выиграла все главные турниры — финалы Гран-при, чемпионаты Европы и мира, и грудью встала на защиту сборной России на заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне. Вчерашняя юниорка Загитова в одночасье свергла признанную королеву и стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана. Одни говорили, что Загитова отобрала победу у Медведевой, другие заявили о травле молодой (на тот момент 15-летней) фигуристки. Попытки определить, на чьей стороне правда, спровоцировали войну между поклонниками фигуристок и подарили благодатную почву для спекуляций и журналистских расследований.

Ситуация, когда борьбу за первенство в мировом рейтинге ведут два спортсмена из одной страны, не первая в истории фигурного катания. До этого за золото бились друг с другом японки Мао Асада и Юна Ким, американки Тоня Хардинг и Нэнси Керриган. Для России хрестоматийным примером стала война между Алексеем Ягудиным, Евгением Плющенко и их фанатами. В начале нулевых спортсмены поочередно побеждали в чемпионатах Европы и мира, но Олимпиада в Солт-Лейк-Сити стала золотой для Ягудина. С той поры прошло много лет, Плющенко все-таки получил олимпийское золото, и не одно. Но взаимная ненависть фанатских лагерей сохранилась по сей день.

Баталии прошлого, впрочем, ничто по сравнению с нынешними. Причина — бурное развитие соцсетей.

Теперь болельщики устраивают травлю оппонентов в «Одноклассниках» или сообща гнобят недостойных в Instagram. Даже видео произвольной программы Загитовой на YouTube, удаленное по невыясненным причинам, вполне вписывается в теорию заговора.

Масла в огонь подливают и эксперты. Заслуженный тренер и гуру фигурного катания Татьяна Анатольевна Тарасова, не стесняясь, болела за Медведеву, а на чемпионате мира-2018 после неудачи Загитовой призывала фигуристку поскорее восстанавливаться от травмы. После этого волна взаимной ненависти окончательно захлестнула «загитовских» и «медведевских», напомнив времена кровавых разборок «коней» и «мясных».

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Попали под раздачу

Весной 2018-го, когда фигурное катание должно было отойти на второй план (крупные зимние соревнования завершились, а впереди маячил ЧМ по футболу), Медведева объявила об отъезде в Канаду. То ли оставшись недовольной борьбой с Загитовой и недостатком внимания от тренерской группы Этери Тутберидзе, то ли решив начать все с нуля в новой стране — правду все равно не узнать. Начав тренироваться с Брайаном Орсером, Евгения спровоцировала новый приступ ненависти к себе. Медведеву упрекали не только в предательстве Родины, но даже в выборе наставника-гея.

Болельщики с неохотой вспоминают начавшуюся войну. В самой крупной фанатской группе Медведевой во «ВКонтакте» (около 20 тысяч подписчиков) заявили, что недовольства другими фигуристами у них нет, они любят всех российских спортсменов одинаково. Отъезд в Канаду не помешал росту числа подписчиков, а хейтеры появлялись и до решения спортсменки. Представители фан-группы Загитовой отказались говорить о противниках Медведевой, сославшись на отсутствие почвы к обсуждению вопроса.

И хотя, по мнению фанатских группировок, войны не было и нет, волна хейта быстро добралась до СМИ, тренеров и спортсменов. Пресса без зазрения совести и во славу кликов задавала соответствующие вопросы и придумывала заголовки, провоцирующие еще большую ненависть у болельщиков.

Первым под горячую руку «загитовских» попал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, заявивший, что за Загитову в Пхенчхане никто из спортсменов не болел. В отместку Транькову пожелали напастей, болезней и даже смерти.

Нашлись и те, кто посчитал его похожим на Гитлера. «Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите — футбол», — комментировал ситуацию олимпийский чемпион.

Скриншот: Instagram

Следующей под раздачу попала призерка Олимпиады Ирина Слуцкая. После финала Гран-при 2018 года, где Загитова заняла второе место, а другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева расположилась следом за ней, Слуцкая в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что Туктамышева больше заслуживала второго места. В ответ на это фанаты Загитовой припомнили Слуцкой все — и лишний вес, и отсутствие золота Олимпиады.

Слуцкая спокойно отреагировала на происходящее. Просто потерла комментарии, а их было не менее тысячи, оставив только сам пост и десяток сообщений от защищавших ее пользователей.

На сегодняшний день последней в черном списке числится олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, заявившая, что «Алину в группе Тутберидзе терпели в отместку Жене». Экс-спортсменка не ведет соцсетей, но на помощь пришел Ягудин, разместивший пост с ее неоднозначными заявлениями в Instagram. Итог — комментарии к записи ломятся от проклятий в адрес бывшей фигуристки. Ждем новых жертв травли.

Скриншот: Instagram

Предела войне нет

Иногда безумствующим фанатам, яро борющимся за права фигуристок, стоит защищать кумиров от самих себя. После поражения Загитовой от японки Рики Кихиры в финале Гран-при ее собственные болельщики рвали и метали. Вместе с ними карьеру спортсменки с радостью принялись хоронить и СМИ, смакуя траурные заголовки.

«Как трудно, Алина, когда тебе нужна поддержка, а твои болельщики могут спокойно основать всероссийское добровольное общество придурков, в полном составе войти в него и даже провести общенациональную придурковатую перепись», — парировал Василий Уткин. Мир футбола в этом году оказался куда добрее: когда неудачно начавший сезон Массимо Каррера прощался со «Спартаком», болельщики защищали тренера до последнего. И даже с плакатами провожали его в аэропорту.

Пока Загитова стояла на второй ступени пьедестала, Медведева и вовсе пролетела мимо финала Гран-при. Впервые после ОИ-2018 спортсменки встретились через полгода на чемпионате России. Болельщики Медведевой в знак поддержки выбросили на лед 500 роз. Но даже этот невинный жест вызвал недовольство, его назвали фальшивым и проплаченным чиновниками. Зачем властям было устраивать этот перформанс — непонятно.

Скриншот: «ВКонтакте»

Лед между фанатами мог растаять после чемпионата России, где ни Загитова, ни Медведева не показали внятных результатов, заняв 5-е и 7-е места соответственно. После соревнований в соцсетях появилось фото, где Женя фотографирует Алину с букетом роз. СМИ моментально озаглавили фото «Они помирились» и записали соперниц в подруги. Из-за одного лишь снимка.

Спортсменки вместе снялись в рекламе японской мобильной игры, однако даже это не вызвало согласия среди фанатов. Болельщики разглядели в ролике монтаж и доказывали, что вместе фигуристки не снимались. Более того, находиться вместе они не желают, как и их болельщики.

Скриншот: «ВКонтакте»

Перед началом чемпионата Европы несколько фанатских страниц Загитовой в Instagram были взломаны. Болельщики писали, что случившееся призвано дестабилизировать обстановку вокруг спортсменки и лишить ее возможности спокойно подготовиться к турниру. По словам создательницы Instagram-аккаунта championzagitova, на страницу поступило более 100 тысяч накрученных жалоб. То есть это был намеренный взлом страницы.

«Алине как никогда сейчас нужна наша поддержка! Давайте покажем, что мы сердцем с Загитовой! И никакие хакеры и взломы нам не помеха!» — обратились к общественности фанаты фигуристки. Они создали петицию, требуя восстановить самый крупный аккаунт в Instagram и вернуть лайки с комментариями, и направили ее лично Марку Цукербергу.

Надеемся, Марк найдет украденные лайки и фанаты вновь начнут поддерживать, а не травить спортсменов. Хотя бы на время соревнований. Чемпионат Европы — в самом разгаре.