Коляда, его 100 очков и две медали в парном катании. Завершился второй день ЧЕ в Минске

Первым из россиян короткую программу в рамках мужского турнира чемпионата Европы в Минске представлял Максим Ковтун. Было непривычно видеть одного из самых талантливых российских одиночников последнего времени вне сильнейшей разминки, однако это объясняется довольно просто. Все дело в пропущенном предыдущем сезоне, из-за чего Ковтун потерял позиции в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), на основании которого и проводилась жеребьевка.

Декабрьский чемпионат России в Саранске, принесший Ковтуну четвертую золотую медаль национальных первенств, завершался лозунгом «Ковтун вернулся». После окончания соревнований фигурист и сам несколько раз повторил, что многое понял за время затяжного кризиса и внес существенные корректировки в свой тренировочный процесс, что должно подтверждать данный тезис. Отчасти это стало поводом для завышенных ожиданий, которые на данный момент слишком рано возлагать на фигуриста. Ему необходимо время для вхождения в соревновательный ритм.

Поэтому результат Ковтуна после короткой программы точно нельзя назвать неудачным. Единственной ошибкой 23-летнего фигуриста стало падение на четверном сальхове в самом начале проката, однако гораздо ценнее то, что все остальные прыжки он выполнил без нареканий, а дорожка шагов и вращения были оценены на максимальный (четвертый) уровень. Итог — 87,70 балла (личный рекорд сезона), промежуточное пятое место, которое оставляет шансы на борьбу за призовую тройку.

«Лучший результат в сезоне сегодня радует не так, как хотелось бы, — сказал Ковтун после проката. — Вышел на лед и понял, то время, пока я не выступал на международных стартах, сказалось. Не мог привести себя по щелчку пальца в боевое состояние. Но мы очень готовились на этот старт, было большое желание показать себя максимально достойно».

Самарин попробовал сделать четверной флип, но не докрутил

Самый молодой из мужской сборной России на текущем турнире — 20-летний Александр Самарин — открывал заключительную разминку. Перед стартом соревнований тренерский штаб фигуриста пошел на радикальные меры и значительно усложнил и без того тяжелую короткую программу, добавив в нее четверной флип. До Самарина этот прыжок удавалось выполнить лишь двум фигуристам, а именно японцу Сёме Уно и американцу Натану Чену. И это при условии того, что в технической заявке Александра присутствует сложнейший из четверных прыжков — лутц.

И именно чистейшим образом исполненный этот элемент в каскаде с тройным тулупом во многом помог Самарину занять промежуточное второе место (91,97). А если бы ему все же удался флип в четыре оборота, то оценки и вовсе были бы запредельно высокие. Однако россиянин не сумел скрутить в воздухе достаточного количества оборотов и рано «раскрылся» из группировки. В итоге прыжок был оценен как тройной, да еще и с помаркой на выезде в виде касания льда второй ногой.

После завершения выступления Самарин заявил, что упрощать программы не намерен, несмотря на ошибку в Минске. «Отличная публика, хорошая арена, — сказал фигурист. — Удалось откататься на уровне, но произошла обидная ошибка, хотелось сделать этот прыжок, на тренировках его стабильно показывал. Я не собираюсь упрощать программы, буду развиваться дальше, в том числе и в эмоциональном плане».

Однако положительный настрой Самарина разделяют не все. Например, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в разговоре с ТАСС высказал мнение, что Александру не стоило заявлять четверной флип на данном турнире. «На мой взгляд, это стало его ошибкой — пробовать четверной флип, который начал у него получаться после чемпионата России, но это мое личное мнение, — сказал Ягудин. — Все-таки короткая программа на то и короткая — кататься в ней надо безупречно, чтобы оторваться по баллам как можно дальше, но все-таки Самарин “прет” как локомотив, за это ему большое уважение».

Коляда рвется к золоту и обретает уверенность

Однако основным действующим лицом короткой программы мужчин стал не Самарин и даже не главная звезда турнира — завершающий карьеру испанец Хавьер Фернандес, который допустил ряд ошибок, отбросивших его на третье место. Михаил Коляда в нынешнем сезоне исполняет программы в облегченном варианте — его команда приняла решение отказаться от никак не дававшегося ему в прошлом четверного лутца в угоду новым правилам ISU. Согласно им, с сезона-2018/19 наибольшей ценностью обладают чисто исполненные программы, а не те, в которых заявлены более тяжелые, но некачественно исполненные элементы. В Минске Коляда извлек из этого правила максимум.

К его техническим элементам у судей не возникло ни одного вопроса. Чистый каскад из четверного и тройного тулупов, прекрасные тройной лутц и тройной аксель вместе с вращениями и дорожкой четвертого уровня — за это Коляда не мог не получить высоких баллов. Реальность оказалась даже лучше ожиданий — 100,49 балла (лучший результат сезона, как и у остальных россиян) и промежуточное первое место. В третий раз в карьере Михаилу удалось добраться до планки в 100 баллов по итогам короткой программы, в последний раз это произошло в ноябре прошлого года.

«Он может больше, он как хороший гостиничный комплекс, где “все включено” — он “олл инклюзив”, и помимо четверных прыжков и связок у него есть все, — сказал Ягудин. — Но слабая сторона — психология и нестабильность выступлений. Сегодня он откатал все спокойно и чисто, и я это даже в “сториз” выложил со словами “наконец-то”! Вот так кататься надо постоянно, тогда можно бороться за медали любого чемпионата».

Тарасова и Морозов не смогли защитить титул

Победители двух последних чемпионатов Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов на этот раз не смогли подтвердить свой титул. Россиян обошли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ, которые выиграли долгожданное европейское золото с двумя мировыми рекордами. Они показали в произвольной программе результат 149,11 балла и набрали в сумме 225,66 балла, итоговый балл россиян — 218,82. Проиграли Тарасова и Морозов французам, или проиграли самим себе — разбираться их тренеру олимпийскому чемпиону Максиму Транькову.

Французы после награждения рассказали, что этой победой они будут наслаждаться до конца жизни, однако признались, что волновались из-за соперничества с россиянами. «Потому что знаем, что Женя и Владимир хорошо катаются. Но мы стали своеобразной командой, я даже сказал им, что мы еще встретимся на подиуме», — сказал Сипрэ.

Учитывая, что чемпионат мира 2019 года пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта, такой шанс может представиться участникам минского чемпионата совсем скоро.

Однако, как отметила в беседе с ТАСС легендарная трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина, Тарасовой и Морозову чуть-чуть не хватает уверенности в себе. «Нашим ребятам хочется пожелать повзрослеть — не в смысле возраста, а в смысле взрослого отношения к себе и к тому, что делаешь. До Сайтамы этот вопрос решить можно, я это знаю по себе. Мы с Алексеем Улановым на чемпионат Европы 1969 года ехали третьим номером, через три недели на чемпионат мира поехали первыми», — сказала Роднина.

Первая бронза Козловского и Бойковой

Если по окончании турнира спортивных пар лидеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов с трудом сдерживали разочарование от серебра, то российские дебютанты турнира ликовали — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, для которых нынешний чемпионат Европы стал первым в карьере, получили по сумме двух программ 205,28 балла и заняли третье место. Идеальным их произвольный прокат назвать было нельзя, в чем признался и сам Козловский, вышедший к журналистам в микст-зону с повинной. «Иногда спортсмен допускает такие ошибки, которым нет объяснения. Я ошибался на прыжках не более двух раз в карьере, но сегодня произошла глупейшая случайность».

Однако в тот момент, когда спортсмен произносил эти слова, на экранах высветились итоговые баллы ближайших оппонентов пары, стало ясно — бронзу дебютанты себе обеспечили. «Это же чудо, — не сдержал эмоций Козловский. — Мне сначала показалось, что мы проиграли. Если бы это было так, я бы себе не простил».

Не столь счастлива результату была пара Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, ставшая пятой. Но с учетом того, что спортсмены дебютировали на турнире, заменив Наталью Забияко и Александра Энберта, пятое место можно расценивать как полноценную победу.

«Нам не хватило опыта, это дебют, нервы. Но мы счастливы, что нам выпал шанс побывать здесь, хотим сказать спасибо всем, кто пришел нас поддержать», — сказали после выступления спортсмены.