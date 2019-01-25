Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Торпедо НН
Биатлон. Биатлон
16:30
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Лилль
Все события
Фоторепортажи
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
12Матч звезд КХЛ-2019
17:41 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристы Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на ЧЕ

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритмического танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

За ритм-танец российские фигуристы получили 81,37 балла. Первое место занимают французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 84,79 балла. Они установили новый мировой рекорд, побив собственное достижение (84,13), которое было установлено в ноябре 2018 года на этапе серии Гран-при во Франции. Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — 79,05.

Российский дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занимает пятое место (70,24).

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года, в их активе три золотые медали чемпионатов мира и четыре — европейских первенств. Французы являются абсолютными мировыми рекордсменами в танцах на льду и серебряными призерами Олимпиады в Пхёнчхане. Гиньяр и Фаббри стали бронзовыми призерами серии Гран-при 2018 года.

Степанова и Букин дважды выигрывали бронзу чемпионатов Европы (2015, 2018). Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами серии Гран-при 2018 года.

Произвольный танец фигуристы покажут в субботу. Чемпионат Европы завершится 27 января.

 Сколько получает за один бой Федор Емельяненко
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце
Российский саночник завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира
Объявлен состав сборной России на Шведские хоккейные игры
Джокович сыграет с Надалем в финале Australian Open
Россиянка победила в Москве с лучшим результатом сезона в мире
СМИ: Месси намерен вернуться в сборную Аргентины в марте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь