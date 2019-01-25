Российские фигуристы Степанова и Букин занимают второе место после ритм-танца на ЧЕ

За ритм-танец российские фигуристы получили 81,37 балла. Первое место занимают французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 84,79 балла. Они установили новый мировой рекорд, побив собственное достижение (84,13), которое было установлено в ноябре 2018 года на этапе серии Гран-при во Франции. Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — 79,05.

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года, в их активе три золотые медали чемпионатов мира и четыре — европейских первенств. Французы являются абсолютными мировыми рекордсменами в танцах на льду и серебряными призерами Олимпиады в Пхёнчхане. Гиньяр и Фаббри стали бронзовыми призерами серии Гран-при 2018 года.