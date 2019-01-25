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22:07 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Самодурова стала чемпионкой Европы, Загитова — вторая

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Российская спортсменка Софья Самодурова заняла первое место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Спортсменка по итогам короткой и произвольной программ набрала 213,84 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова, в активе которой 198,34 балла.

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