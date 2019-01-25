«В ней что-то надломилось»: Тарасова — о провальном прокате Загитовой

— Жаль! Начала сезон блистательно. В сентябре каталась блистательно! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Такое впечатление, что она как будто устала. Она на разминке упала. Лутц был классный, а потом падение с тулупа… Такая потеря концентрации. Может быть, это невозможность себя заставить.

Трудно сказать, что происходит. Это может быть с каждым. Как и с Женей Медведевой, так и с ней. Это выдающиеся спортсменки. Что-то нужно менять. Какую-то подготовку или что-то внутри. Это добрый и талантливый ребенок — что-то в нем надломилось. Именно такое ощущение.