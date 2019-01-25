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22:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В ней что-то надломилось»: Тарасова — о провальном прокате Загитовой

Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова могла допустить ошибки в произвольной программе из-за потери концентрации. 16-летняя спортсменка упала во время исполнения каскада 3 лутц + 3 тулуп и набрала 198,34 балла по сумме двух программ.

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Источник: РИА "Новости"

— Жаль! Начала сезон блистательно. В сентябре каталась блистательно! — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Такое впечатление, что она как будто устала. Она на разминке упала. Лутц был классный, а потом падение с тулупа… Такая потеря концентрации. Может быть, это невозможность себя заставить.

Трудно сказать, что происходит. Это может быть с каждым. Как и с Женей Медведевой, так и с ней. Это выдающиеся спортсменки. Что-то нужно менять. Какую-то подготовку или что-то внутри. Это добрый и талантливый ребенок — что-то в нем надломилось. Именно такое ощущение.

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