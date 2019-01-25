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22:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитову подменили: ее обыграла великолепная Самодурова

Олимпийская чемпионка проиграла чемпионат Европы.

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Источник: AFP 2019

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Итог
1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84
2. Алина Загитова (Россия) — 198,34
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40
4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72
5. Лорин Лекавелье (Франция) — 180,05
6. Алексия Паганини (Швейцария) — 179,90.

Новой чемпионкой Европы в фигурном катании стала дебютантка турнира Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина показала великолепное катание и свергла с трона прошлогоднюю чемпионку Алину Загитову. Сенсация ли это? Если смотреть только на итоговую таблицу — да. Если на катание — нет. Все справедливо.

Чемпионка по праву

После короткой программы олимпийский чемпион Алексей Ягудин, отвечая на вопросы о Самодуровой, самой ее сильной чертой назвал стабильность. Ее контент действительно немного уступает лидерам, но Софья делает то, что заявляет, и делает прекрасно.

Зал просто стоял всю вторую половину выступления Самодуровой в Минске. Уже было ясно, что она — новая чемпионка Европы. Она катала вдохновенно, задорно, мастерски. Она вышла на лед, чтобы сделать то, что умеет. А когда поняла, что выиграла, то разрыдалась.

Было отчего. Софья выдала лучший прокат сезона. До мировых рекордов далеко, но в данный момент ей больше ничего и не требовалось. Покажи свое и празднуй победу. Что Самодурова и сделала. Она действительно заслужила эта победу.

И нельзя сказать, что над ней не висел груз ответственности. Самодуровой обязательно нужно было попадать в призеры, и желательно занимать место не ниже второго, чтобы гарантировать себе поездку на чемпионат мира в Сайтаму.

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Ничто не смогло выбить ее из колеи. Она стала чемпионкой по праву. Но осознание того, что она сделала, придет к ней не скоро. Во всяком случае, когда она отвечала на арене на вопросы сразу после награждения, голос новой чемпионки дрожал от слез. Но ничего, скоро она привыкнет к своему новому статусу.

Загитова не сделала ничего

Алина Загитова, к сожалению, показала абсолютно худший прокат сезона. То, что с олимпийской чемпионкой далеко не все в порядке, было ясно еще после короткой программы. Она не катала программу, а боролась за нее. А на раскатке перед произвольной упала — то же самое было и на провальном чемпионате России в Саранске.

Первый же каскад оказался сорван, Загитова после лутца упала с тулупа. Алина попыталась бороться, менять программу на ходу, но с прыжками у нее была абсолютная беда. Каскад лутц-риттбергер, который был у нее коронным, теперь получается редко. На этот раз вместо тройного лутца был непонятный прыжок.

После этого олимпийская чемпионка сдалась. Недокрученные флипы и риттбергеры (даже двойной!). Понятно, что Алина сама не своя и ее падение не может не вызывать сочувствия. Но она выдала абсолютно худший турнир за три сезона. По сумме двух программ Загитова не набрала даже 200 баллов и осталась на втором месте только благодаря короткой программе и щедрым компонентам судей.

Честно говоря, есть большие сомнения, стоит ли Загитовой ехать на чемпионат мира. С технической оценкой менее 55 баллов там точно делать нечего.

Константинова до медалей не добралась

Станиславе Константиновой после провала короткой программы в произвольной терять было нечего. Либо она катает все и катает на лучший результат сезона, либо остается без медалей. Показать максимум ученица Валентины Чеботаревой не смогла. Хотя очень старалась.

Но во второй половине программы она вместо тройного лутца прыгнула двойной, а тройной флип получился с недокрутом. Кажется, Станислава к тому моменту просто устала. Не будь этих помарок, Константинова вполне могла была замахнуться больше, чем на 135 баллов (лучший результат сезона). Однако помарки были, и она получила от судей 132,96 балла.

Тоже очень высокий результат, если сравнивать с остальными участницами, и вообще второй в произвольной. Но не совсем тот, который позволял бы компенсировать отставание в 10 баллов от третьего места. Хотя опередить ее смогла только Вивека Линдфорс, выдавшая прокат сезона. В итоге по сумме финская фигуристка опередила Константинову чуть менее, чем на пять баллов.

А руководству нашей федерации и тренерскому совету предстоит решать, кого отправлять в Сайтаму. Позиции нашего женского катания уже не кажутся незыблемыми.

Андрей Шитихин из Минска.

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