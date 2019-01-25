Плющенко назвал сенсацией победу Самодуровой на ЧЕ

Источник: ИТАР-ТАСС

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Соревнования одиночниц в рамках европейского первенства завершились в пятницу, Самодурова, для которой этот чемпионат Европы стал первым в карьере, набрала 213,84 балла по сумме двух программ и заняла первое место. Второй стала олимпийская чемпионка 2018 года россиянка Алина Загитова (198,34), третьей — финка Вивека Линдфорс (194,40).

«Поздравляю профессора (тренера Самодуровой Алексея Мишина — прим. ТАСС), победа Сони — это просто сенсация, — сказал Плющенко. — Она откаталась, на мой взгляд, великолепно и в короткой, и в произвольной программе. Умница, профессор Алексей Мишин, вся команда — молодцы».