Загитова извинилась перед болельщиками за серебро на чемпионате Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Соревнования женщин на чемпионате Европы завершились в пятницу. Загитова, которая лидировала после короткой программы, совершила ряд ошибок в произвольной и, набрав 198,34 балла, стала второй. Первое место заняла россиянка Софья Самодурова.

«Я хочу сказать всем моим болельщикам и всей аудитории спасибо за поддержку, — сказала 16-летняя россиянка. — Она очень помогает мне. Хочу извиниться перед ними за не очень удачный прокат».