Почему проиграла Алина Загитова
Новая чемпионка Европы — Софья Самодурова.
Новая чемпионка Европы — Софья Самодурова.
«Не думаю, что борюсь за золото с Алиной Загитовой», — скромничала Софья Самодурова после удачной короткой программы на чемпионате Европы. Но на самом деле именно тогда стало понятно: Самодурова — очень серьезная соперница. Даже для олимпийской чемпионки. Она стабильна, технична, выразительна. И главное — ей нечего терять.
Правда, перед выходом на произвольную программу было нервно — трибуны переживали неудачный прокат Загитовой. Самодурова справилась и с этим.
«Ей нелегко было кататься. Она начала не так, как она обычно начинает. Это было хорошо заметно по первым двум элементам — совершенно не ее высота. У нее обычно более пролетные прыжки, — объясняла Татьяна Тарасова сразу после проката. — Но она просто все из себя выжала. При этом прыгала с холодной головой».
Софья Самодурова стала пятой россиянкой за последние шесть лет, победившей на чемпионате Европы. До этого лучшими на континенте становились Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева (два раза) и Алина Загитова.
Из Минска Загитова увозит серебро. А Sport24 объясняет, что, кроме безупречного катания Самодуровой, помешало ей победить.
Соревновательный сезон стартовал в сентябре. Загитова открыла его на «челленджере» в Германии. И выступление там до сих пор остается лучшим в сезоне. Ни единого срыва. На этапах
К финалу
В команде Тутберидзе не раз говорили — сейчас Алина вынуждена работать в несколько раз больше, чем в прошлом году. Отголоски переходного возраста. Тело начинает расти, мышцы не успевают — теряется координация и, что особенно важно для прыжков, меняется центр тяжести. Всё это происходит так стремительно, что Алина просто не успевает приспособиться к новой реальности. В итоге каждый прокат превращается в борьбу с собой и своим постоянно меняющимся телом. Времени на полноценное восстановление просто не остается.
Техническая сложность программ и их насыщенность — главная особенность Загитовой. И главное преимущество над соперницами, когда она в форме. Интенсивность, с которой Алина исполняет элементы, поражает. Такой ход придумали еще в последнем юниорском сезоне, когда ставили «Дон Кихота». За две минуты в конце олимпийской программы Загитова успевала сделать семь прыжковых элементов, среди которых все тот же «тройной
«Если посмотреть выступления спортсменок 10-летней давности, то у них заходы на прыжки через всю площадку, беговыми шагами. У нас же один элемент выходит из другого, промежутки между ними по 5 секунд максимум», — объяснял постановщик и один из тренеров Загитовой Даниил Глейхенгауз.
После изменений в правилах акценты сместились — за насыщенную концовку теперь не дают больше баллов, потому максимально загруженной получается основная часть программы. В идеале Загитова должна сделать три сложных каскада, тройной сальхов, тройной флип и двойной аксель. Большинство прыжков идут один за одним. Когда случается ошибка, совсем не остается времени, чтобы понять, что делать. А это неизбежно приводит к лишней суете и панике. Программа рассыпается.
На протяжении всего сезона Алина повторяет дежурную фразу про то, что больше не собирается никому ничего доказывать, а катается в свое удовольствие. Но есть ощущение что это не совсем правда. Она заметно нервничает перед каждым выходом на лед и, конечно, понимает, что от нее ждут только чистых прокатов. Желание соответствовать этим ожиданиям прямо сейчас очень мешает.
Короткая программа в Минске получилась хорошей, но неидеальной. В произвольной очень хотелось это исправить. Так бывает — большое желание приводит к большим потерям.
Александр Мысякин