Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь2
Авангард5
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал3
Сибирь5
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур3
Салават Юлаев0
Футбол. Зарубежный
15:00
Севилья
Леванте
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Барыс
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Хетафе
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
25.01
Марсель1
Лилль2
Футбол. Зарубежный
25.01
Герта2
Шальке-042
Все события
Фоторепортажи
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
19Родолфу в ЦСКА, Вагнер Лав — в футболке киевского «Динамо»
11:39 (мск), источник: Sport24

Почему проиграла Алина Загитова

Новая чемпионка Европы — Софья Самодурова.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Не думаю, что борюсь за золото с Алиной Загитовой», — скромничала Софья Самодурова после удачной короткой программы на чемпионате Европы. Но на самом деле именно тогда стало понятно: Самодурова — очень серьезная соперница. Даже для олимпийской чемпионки. Она стабильна, технична, выразительна. И главное — ей нечего терять.

Правда, перед выходом на произвольную программу было нервно — трибуны переживали неудачный прокат Загитовой. Самодурова справилась и с этим.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Ей нелегко было кататься. Она начала не так, как она обычно начинает. Это было хорошо заметно по первым двум элементам — совершенно не ее высота. У нее обычно более пролетные прыжки, — объясняла Татьяна Тарасова сразу после проката. — Но она просто все из себя выжала. При этом прыгала с холодной головой».

Софья Самодурова стала пятой россиянкой за последние шесть лет, победившей на чемпионате Европы. До этого лучшими на континенте становились Юлия Липницкая, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева (два раза) и Алина Загитова.

Из Минска Загитова увозит серебро. А Sport24 объясняет, что, кроме безупречного катания Самодуровой, помешало ей победить.

Усталость

Соревновательный сезон стартовал в сентябре. Загитова открыла его на «челленджере» в Германии. И выступление там до сих пор остается лучшим в сезоне. Ни единого срыва. На этапах Гран-при было сложнее. Алина держалась, но ни разу не откатала чисто обе программы: в Хельсинки сорвала риттбергер из своего фирменного каскада во время короткой, в Москве ошиблась на флипе в произвольной. Кроме того, с каждым новым стартом судьи все чаще замечали недокруты на самых разных прыжках.

К финалу Гран-при стало очевидно — Загитова устала. На чемпионате России она просто терпела. Перед чемпионатом Европы был небольшой перерыв. Но времени на отдых не хватило. В итоге — падение с риттбергера из каскада, недокрученный тройной лутц, пара недокрученных тройных флипов, один из них — в каскаде с одинарным риттбергером. И всего 66,04 балла за технику. Для сравнения: на этапе Гран-при в Хельсинки, который был для Загитовой первым, ее техническая оценка перевалила за 74 балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

В команде Тутберидзе не раз говорили — сейчас Алина вынуждена работать в несколько раз больше, чем в прошлом году. Отголоски переходного возраста. Тело начинает расти, мышцы не успевают — теряется координация и, что особенно важно для прыжков, меняется центр тяжести. Всё это происходит так стремительно, что Алина просто не успевает приспособиться к новой реальности. В итоге каждый прокат превращается в борьбу с собой и своим постоянно меняющимся телом. Времени на полноценное восстановление просто не остается.

Интенсивность

Техническая сложность программ и их насыщенность — главная особенность Загитовой. И главное преимущество над соперницами, когда она в форме. Интенсивность, с которой Алина исполняет элементы, поражает. Такой ход придумали еще в последнем юниорском сезоне, когда ставили «Дон Кихота». За две минуты в конце олимпийской программы Загитова успевала сделать семь прыжковых элементов, среди которых все тот же «тройной лутц-тройной риттбергер», чуть менее сложный каскад из тройного флипа, двойного тулупа и двойного риттбергера, тройной лутц сам по себе и еще несколько более простых прыжков. На исполнение каждого — не больше 10 секунд. При этом отдельное внимание — заходам на прыжки и выездам из них.

«Если посмотреть выступления спортсменок 10-летней давности, то у них заходы на прыжки через всю площадку, беговыми шагами. У нас же один элемент выходит из другого, промежутки между ними по 5 секунд максимум», — объяснял постановщик и один из тренеров Загитовой Даниил Глейхенгауз.

Во время загрузки произошла ошибка.

После изменений в правилах акценты сместились — за насыщенную концовку теперь не дают больше баллов, потому максимально загруженной получается основная часть программы. В идеале Загитова должна сделать три сложных каскада, тройной сальхов, тройной флип и двойной аксель. Большинство прыжков идут один за одним. Когда случается ошибка, совсем не остается времени, чтобы понять, что делать. А это неизбежно приводит к лишней суете и панике. Программа рассыпается.

Максимализм

На протяжении всего сезона Алина повторяет дежурную фразу про то, что больше не собирается никому ничего доказывать, а катается в свое удовольствие. Но есть ощущение что это не совсем правда. Она заметно нервничает перед каждым выходом на лед и, конечно, понимает, что от нее ждут только чистых прокатов. Желание соответствовать этим ожиданиям прямо сейчас очень мешает.

Короткая программа в Минске получилась хорошей, но неидеальной. В произвольной очень хотелось это исправить. Так бывает — большое желание приводит к большим потерям.

Александр Мысякин

 Новая чемпионка Европы из России утешила Загитову после провала. Самое няшное фото из Минска
Анастасия Янькова нашла двойника. Самая красивая русская девушка в ММА и ее поклонница очень похожи
Сборную России по биатлону рекомендовано не критиковать. Что?
Итудис выдержал проверку. ЦСКА перетерпел «Барселону»
Овечкина превзошли в силе броска на Матче звезд. Кто это сделал?
«Локомотив» одержал вторую победу в Катаре, обыграв «Ростов»
Прогноз букмекеров: «Милан» отберет очки у «Наполи»
«МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка Англии. С дракой и кровью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь