«Я взяла свое. Но перед Загитовой все-таки неудобно». Самодурова — о победе и соперницах

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Турнир в женском катании на чемпионате Европы в Минске завершился сенсацией, в которую до последнего не верилось. Алина Загитова провалила произвольную программу, не набрав в сумме даже 200 баллов, а дебютантка турнира Софья Самодурова взяла титул, не допустив ни единой ошибки. После победы Самодурова рассказала и о Загитовой, и о своих чувствах, и о чемпионате мира.

Какая медаль на вкус? Золотая!

— Как вы себя чувствуете? Как спали после вчерашнего? Удалось осознать, что вы — чемпионка Европы?

— Наверное, по мне видно, что я не спала. Уснула только в три часа. Еще не до конца осознала, что я — чемпионка Европы. Для этого понадобится несколько дней, кажется.

— Вы как рок-звезда раскачали 15-тысячный зал. Что это было? В тот момент вы поняли, что станете чемпионкой?

— Нет, просто радовалась чистому прокату. После последнего прыжкового элемента это были движения для уверенности в себе.

Читайте также Почему проиграла Алина Загитова

— Медаль долго рассматривали?

— Да, пока на допинге сидела.

— Какая она на вкус?

— Золотая!

— Елизавета Туктамышева перед чемпионатом Европы сделала безошибочный прогноз. Вы сами задумывались, что этот турнир может стать вашим звездным часом?

— Я ехала сюда не за золотой медалью, а за чистыми прокатами. Наверное, только благодаря хорошим выступлениям я смогла занять первое место.

— С Лизой разговаривали после победы? Как вы вообще общаетесь?

— Нет еще. А так да, конечно. Мы же девочки, мы обсуждаем все что можно, делимся секретами, очень хорошо общаемся. Разговариваем и по поводу одежды, и о косметике — вообще обо всем.

Прокат Загитовой не видела. Заставляла себя не слушать оценки

— Вы видели прокат Алины Загитовой?

— Нет. Я старалась вообще ничего не слушать, отключилась. Видела только игрушки на льду, их было очень много.

— Вы говорите, что не следили за выступлением Алины, но последнюю минуту ее выступления провели уже рядом со льдом. Заставляли себя абстрагироваться или вам реально не было это интересно?

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— И то, и другое. Я настраивалась только на свой прокат.

— Но ведь громко объявляли оценки, на табло были цифры о том, сколько вам нужно набрать, чтобы ее обыграть. Неужели закрыли уши и глаза?

— Я просто не слышала, а перед стартом бросила взгляд на табло, чтобы посмотреть на время.

— Перед финалом «Гран-при» вы рассказывали, что плакали от счастья за себя и от обиды за Женю Медведеву. Сейчас вы обыграли Загитову. Дмитрий Козловский после бронзы в парах сказал, что обыгрывать более опытных и именитых соперников как-то неприлично.

— На самом деле, я согласна с Димой, у меня есть похожие чувства.

— Разве вы взяли что-то не свое?

— Взяла я свое. Но все-таки Загитова — олимпийская чемпионка. Думаю, эта победа придаст мне уверенности.

— На пресс-конференции вы с Загитовой мило перешептывались. А до этого общались?

— Конечно, сидели и разговаривали перед допинг-контролем. Играли с тем огромным красным медведем, которого ей подарили, сделали фотку, смотрели страшный фильм «Оно», чтобы побыстрее все сделать. И перед награждением мы обнялись, поздравили друг друга.

Для участия в чемпионате мира нужно было хорошо выступить в Минске

— Что сказал ваш тренер Алексей Мишин?

— Что я молодец и что главное — из штанов от радости не выпрыгивать.

— Ожидали, что в этом сезоне сможете так выстрелить?

— Нет. Тем более что первый «челленджер» — Lombardia Trophy — получился для меня не очень удачным. Но, наверное, все-таки надеялась на покорение определенных высот.

— Давило ли на вас то, что для попадания на чемпионат мира необходимо оказаться в тройке?

— Конечно, я думала, что для попадания в Сайтаму нужно хорошо выступить. Так и готовилась.

— В последнее время во взрослом катании у нас проявляют себя девушки, которые добивались многого в юниорах. У вас нет такой впечатляющей юниорской карьеры, но по взрослым вы выступаете очень успешно. То, от вас никто не ждал прорыва, помогало?

— Наверное, это помогало. Не было шума вокруг меня. Но я, например, не считаю, что по юниорам чего-то не добилась. Я выиграла два этапа юниорского «Гран-при», вышла в финал. А потом не смогла отобраться на чемпионат мира только потому, что у меня была травма.

— Ваша произвольная очень подходит вам эмоционально. Вы думали, что в будущем, возможно, будете кататься под классику? Или будете придерживаться современного стиля?

— Я буду стараться развиваться. Сейчас мы с моим хореографом Татьяной Прокофьевой подготовили новый показательный номер, который вы все завтра увидите. Это новый, необычный для меня образ.

— Вы показали в короткой и произвольной программах личные рекорды. Это новая для вас планка. Баллы достаточно конкурентоспособные. Как считаете, за счет чего еще можно прибавить?

— В произвольной программе я очень плохо сделала техническую дорожку. Могла получить четвертый уровень — я в короткой же получила, а здесь только третий. На вращениях можно прибавить, больше делать связок между элементами.

— Вы — очень эмоциональный человек. Как вы контролируете свои эмоции, ведь вы так стабильны в этом сезоне?

— Не знаю, мне кажется, что в жизни я совсем другая. Не такая эмоциональная, как на льду. Даже иногда стеснительная, мне так кажется. Когда выходишь на лед, нужно отбрасывать все волнение, все эмоции и настраиваться на прокат.

— Как изменит эта победа вашу жизнь? Раньше ведь никакого давления не было, а теперь вы — чемпионка Европы.

— Я все та же Соня Самодурова. Мне кажется, что эта победа только придаст мне уверенности, и никакого давления, думаю, не будет.