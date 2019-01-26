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16:52 (мск), источник: ТАСС

Плющенко пригрозил вернуться в спорт, если Коляда и Ковтун продолжат допускать ошибки

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пригрозил вернуться в большой спорт, если российские фигуристы Максим Ковтун и Михаил Коляда продолжать кататься так, как на чемпионате Европы в Минске. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Коляда занял пятое место на чемпионате Европы. Он лидировал после короткой программы, но допустил много ошибок при исполнении произвольной, что не позволило ему побороться за медали. Ковтун не сделал чисто ни одного прыжкового элемента и занял на турнире 14-е место. Чемпионом Европы стал испанец Хавьер Фернандес, серебро завоевал россиянин Александр Самарин, бронзу — итальянец Маттео Риццо.

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«Самарин — просто молодец, парень боролся, крутил, до конца держался, но вытащил программу. Вытянул четверной тулуп, боролся на всех элементах, тащил. Заслуженное второе место», — подчеркнул Плющенко.

«Но вот Коляда и Ковтун, это, конечно… На следующий сезон предлагаю договориться с нами — со мной и [Алексеем] Ягудиным. Мы тоже можем с тройными “бомбануть”, да и над четверными поработаем, и над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и, глядишь, и в европейскую троечку зайдем».

«Если серьезно, я не знаю, что делать этим ребятам с психикой, — продолжил Плющенко. — Хотя мысли есть».

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