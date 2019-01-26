Медведевой предрекли пропуск чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

По мнению Бутырской, состав сборной России на предстоящий чемпионат мира претерпит изменения. «Думаю, сборную усилят Елизаветой Туктамышевой, а не Медведевой. Она именно та, кто сможет конкурировать с японкой Рикой Кихирой», — заключила она. Бутырская также отметила, что рада за Софью Самодурову, одержавшую победу на чемпионате Европы.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Медведева не участвовала в первенстве Европы. 19-летняя фигуристка финишировала лишь на седьмом месте на чемпионате России и не попала в состав национальной команды. Она была заявлена на турнир в качестве запасной.

Также российская фигуристка не сумела попасть в финал мирового Гран-при. Главный приз завоевала Кихира.