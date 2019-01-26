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19:22 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Коляда избежал перелома руки после падения на чемпионате Европы

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда избежал перелома руки после падения во время произвольной программы на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.

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Источник: РИА "Новости"

Коляда, лидировавший после короткой программы на турнире, неудачно выступил в произвольной и занял итоговое пятое место.

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После одного из падений спортсмен повредил запястье левой руки. Позже фигуристу сделали рентген.

«Михаил прошел обследование, с ним все в порядке, перелома нет», — сообщил Коган.

Для Коляды нынешний чемпионат Европы стал четвертым в карьере, его высшим достижением является бронза на первенствах 2017 и 2018 годов. Он является серебряным призером командного турнира Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Чемпионом Европы стал испанский фигурист Хавьер Фернандес (271,59), серебро завоевал россиянин Александр Самарин (269,84), третье место занял итальянец Маттео Риццо (247,08).

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