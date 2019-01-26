Фигурист Коляда избежал перелома руки после падения на чемпионате Европы

Коляда, лидировавший после короткой программы на турнире, неудачно выступил в произвольной и занял итоговое пятое место.
После одного из падений спортсмен повредил запястье левой руки. Позже фигуристу сделали рентген.
«Михаил прошел обследование, с ним все в порядке, перелома нет», — сообщил Коган.
Для Коляды нынешний чемпионат Европы стал четвертым в карьере, его высшим достижением является бронза на первенствах 2017 и 2018 годов. Он является серебряным призером командного турнира Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Чемпионом Европы стал испанский фигурист Хавьер Фернандес (271,59), серебро завоевал россиянин Александр Самарин (269,84), третье место занял итальянец Маттео Риццо (247,08).