Фигурист Коляда избежал перелома руки после падения на чемпионате Европы

Источник: РИА "Новости"

Коляда, лидировавший после короткой программы на турнире, неудачно выступил в произвольной и занял итоговое пятое место.

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После одного из падений спортсмен повредил запястье левой руки. Позже фигуристу сделали рентген.

«Михаил прошел обследование, с ним все в порядке, перелома нет», — сообщил Коган.

Для Коляды нынешний чемпионат Европы стал четвертым в карьере, его высшим достижением является бронза на первенствах 2017 и 2018 годов. Он является серебряным призером командного турнира Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.