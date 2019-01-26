Ягудин считает, что он и Плющенко способны выступить на ЧЕ не хуже Коляды и Ковтуна

Источник: РИА "Новости"

Ранее Плющенко в шутку пригрозил вернуться в большой спорт, если Коляда и Ковтун продолжат кататься так же, как на чемпионате Европы в Минске.

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Ковтун показал 16-й результат в произвольной программе и стал 14-м по итогам турнира. Коляда шел первым после короткой, но в итоге стал лишь пятым, в произвольной программе он стал 11-м.

«Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться — ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне — откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти — как были, так и остались», — сказал Ягудин.