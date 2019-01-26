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19:52 (мск), источник: Р-Спорт

Степанова и Букин завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате Европы

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске.

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Источник: РИА "Новости"

Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировые рекорды в ритм-танце (84,79), произвольном танце (133,19) и по общей сумме баллов (217,98).

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Степанова и Букин набрали 206,41 балла. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — 199,84.

Другая российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов стала четвертой (193,95), Софья Евдокимова/Егор Базин показали девятый результат (175,62).

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