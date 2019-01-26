Степанова и Букин завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате Европы
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске.
МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске.
Победителями стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировые рекорды в
Степанова и Букин набрали 206,41 балла. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — 199,84.
Другая российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов стала четвертой (193,95), Софья Евдокимова/Егор Базин показали девятый результат (175,62).