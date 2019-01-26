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22:03 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы в Минске

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Российские фигуристы завоевали шесть медалей — золотую, четыре серебряные и бронзовую — на чемпионате Европы в Минске.

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Источник: РИА "Новости"

Золотую медаль завоевала Софья Самодурова в женском одиночном катании. Серебряные награды на счету Алины Загитовой (одиночное катание), Александра Самарина (одиночное катание), Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (спортивные пары) и Александры Степановой и Ивана Букина (танцы на льду). Бронза в активе спортивной пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Россияне заняли второе место в общекомандном зачете. Первыми стали французы, на счету которых две золотые награды, на третьем месте испанцы с одной золотой медалью.

На чемпионате Европы — 2018 российские фигуристы завоевали девять медалей (два золота, четыре серебра, три бронзы). В течение последних семи лет россияне выигрывали на чемпионатах Европы по две золотые медали, на этом чемпионате завоевано лишь одно золото, в последний раз такой результат был в 2011 году в Швейцарии (тогда россияне вообще остались без золотых наград).

Чемпионат Европы завершится 27 января показательными выступлениями.

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