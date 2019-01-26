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22:44 (мск), источник: Газета.Ру

«Ошибка была неожиданной»: Кацалапов и Синицина проиграли в Минске

Французский фигурист Гийом Сизерон, который стал пятикратным чемпионом Европы в танцах на льду в паре с Габриэллой Пападакис, заявил, что всегда выступает на максимуме. Тренеры российских спортсменов Александры Степановой и Ивана Букина отметили, что серебряная награда стала для них очень важной, а Никита Кацалопов и Виктория Синицина, которые не смогли попасть в тройку лидеров, подвели итоги своего проката.

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Источник: РИА "Новости"

В Минске завершились соревнования в танцах на льду, которые проходили в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию.

Победителями стали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

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Они лидировали после первого дня соревнований, судьи оценили их ритм-танец в 84,79 баллов. Во время второй части соревнований французы даже не думали опускать планку и набрали за свой прокат 217,98 баллов.

Сизерон заявил, что эта награда для них с Пападакис является большим достижением. Французы стали пятикратными чемпионами Европы.

«Каждая награда для нас — большое достижение. Мы всегда выступаем на максимуме и всегда рады завоевывать медали», — приводит слова фигуриста Sport24.

Сборная Франции на чемпионате Европы завоевала две награды высшей пробы — первое место французы также заняли в состязаниях спортивных пар.

Команду представили Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Примечательно, что именно Гийом выступал хореографом у этой пары.

«У сборной Франции уже две золотые медали на чемпионате Европы. Мы гордимся своим достижением — у нашей страны давно не было двух побед на одном чемпионате. Мы обязательно отпразднуем это всей командой. Я выступал в роли хореографа пары Ванессы Джеймс и Моргана Сипре. Помогал им с короткой программой. Я очень счастлив, что был частью этого процесса. Но я не имею отношения к их победе — это их золото. Зато теперь я понимаю, что чувствуют наши тренеры», — заключил спортсмен.

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Известная болгарская фигуристка Албена Денкова, которая является чемпионкой мира и призером чемпионата Европы в танцах на льду, выразила мнение, что на сегодняшний момент бороться с французской парой просто нереально.

«С Пападакис и Сизероном сейчас бороться сложно. Вряд ли кто-то может их сегодня обогнать. Со своими переходами, чувством такта сложно было бы другим парам соревноваться с ними. Не знаю, долго ли они будут удерживать лидерство. Наши пары идут за ними, набираются уверенности и мастерства. В начале сезона они были близки по результатам и, думаю, в ближайшем будущем будет интересная борьба за золото», — заключила она.

На втором месте расположились российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин.

Фигуристы показали стабильный результат, и после ритм-танца, в котором они набрали 81,37 баллов, спортсмены также занимали второе место. Их итоговый результат — 206,41 баллов.

Тренеры фигуристов Александр Свинин и Ирина Жук признались, что ожидали хорошего проката от спортсменов.

Оба наставника отметили, что за последний год пара очень прибавила, поэтому серебряная медаль чемпионата Европы стала для них наградой за их старания.

«Ожидали таких хороших прокатов. Ребята молодцы, они настоящие бойцы. О соперниках они не думали, просто показывали то, что они умеют. В этом году у нас был существенный скачок, приличный прогресс. Надеемся, что дальше будет и лучше», — заявил Свинин.

«В течение сезона у нас были мелкие недочеты, которые нам мешали. На этом чемпионате все удалось. Степанова / Букин в тренде танцев? Мы слышали, что говорят о том, что у них современный стиль. Мы не планируем старты перед чемпионатом мира. Разве что выступления в показательных», — передает слова Жук Sport24.

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Сама же Степанова заявила, что это серебро станет для них толчком к новым свершениям. Она также отметила, что особенно хорошо для них с Иваном удается показать чувственность на льду.

«Мы безумно рады, что у нас есть две бронзы чемпионата Европы, и теперь серебро — это толчок для новой работы. Нас это подстегивает, заставляет работать еще сильнее. Чувственность — одна из главных составляющих танцев на льду. Многие люди говорят нам, что мы хорошо показываем чувства. И это очень большой комплимент для нас», — поделилась фигуристка.

Тройку лидеров замкнули итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Они набрали 199,84 баллов, сместив на четвертую строчку представителей России Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, набравших 193,95 очков.

Российская пара могла бороться и за медали, если бы не трагическая ошибка в ритм-танце, которая стоила им таких важных баллов.

Во время исполнения твизлов упал Никита, и даже потрясающее выступление во время произвольной программы не дало спортсменам войти в тройку лидеров. Хотя, стоит отметить, что с пятого места фигуристы переместились на четвертое.

«Когда я вышла на лед, настолько хотелось открыть душу, что слезы накатывались на глаза. Эти четыре минуты пролетели как прекрасный момент жизни», — поделилась Синицина сразу после проката.

Однако ее партнер не согласился с тем, что этот прокат был легким.

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Кацалапов отметил, что на него сильно повлияла ошибка в ритм-танце.

«У меня один из самых трудных прокатов, потому что приходилось бороться везде. Очень хотелось сделать прокат на контроле — как вчера говорил, ошибка вышла неожиданной, но сегодня хотелось, чтобы не просто неожиданностей не было, а все было чисто и гладко. Я все четыре минуты старался помогать Вике и себе дышать, я смотрел на трибуны и пытался что-то донести. Но в целом, с задачей мы справились, хотя было трудно», — заявил Никита.

На чемпионате Европы блеснула еще одна российская пара. Софья Евдокимова и Егор Базин впервые выступали на этом турнире и заняли всего девятое место, но их прокат в произвольной программе был великолепным.

Фигуристы откатали его достаточно чисто, почти без помарок. Уступили они, скорее всего, именно на опыте.

Базин, когда делился эмоциями после своего выступления, отметил, что не является поклонником пары победителей. Он выразил надежду, что однажды они смогут обыграть французов.

«Очень круто было тут выступать, начиная с выезда на лед, болельщики так зарядили… В первый раз такое словил чувство, кайф. Сделали все, что говорил тренер. Теперь надо провести огромную работу в конце сезона и в межсезонье. Надо шире кататься, в целом усовершенствовать катание до уровня топ-пар. Их секрет — мягкость, широта катания, все в унисон. Я вообще не являюсь фанатом пары Пападакис и Сизерона. В этом году не нам, а вообще, надеюсь, когда-нибудь доведется их обыграть», — заявил фигурист.

Антон Борисов

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