«Не умирать же теперь»: Ковтун прокомментировал итог выступления на ЧЕ
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российский фигурист Максим Ковтун признался, что ему стыдно за свое выступление на прошедшем чемпионате Европы.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российский фигурист Максим Ковтун признался, что ему стыдно за свое выступление на прошедшем чемпионате Европы.
На своей странице в Instagram спортсмен также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.
Ковтун на первенстве континента набрал в сумме обеих программ 216,18 балла на европейском первенстве, проходящем в Минске. Фигурист, выигравший в декабре чемпионат России, допустил большое количество ошибок.