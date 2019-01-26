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26 января, источник: Р-Спорт

«Не умирать же теперь»: Ковтун прокомментировал итог выступления на ЧЕ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российский фигурист Максим Ковтун признался, что ему стыдно за свое выступление на прошедшем чемпионате Европы.

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Источник: РИА "Новости"

На своей странице в Instagram спортсмен также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

Ковтун на первенстве континента набрал в сумме обеих программ 216,18 балла на европейском первенстве, проходящем в Минске. Фигурист, выигравший в декабре чемпионат России, допустил большое количество ошибок.

Во время загрузки произошла ошибка.
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