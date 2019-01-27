У России всего одно золото, а Загитова опять проиграла

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Не пошло

Начался чемпионат Европы для сборной России с поражения — предсказуемого, честного, но очень болезненного. В соревнованиях спортивных пар не сумели защитить титул Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они во второй раз в сезоне (после финала Гран-при — прим. «Ленты.ру») проиграли французской паре Ванессе Джеймс и Моргану Сипье. Ставка на короткую программу Олимпиады не сработала.

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А ведь сборная России не отдавала никому золото чемпионата Европы в этой дисциплине на протяжении семи лет. Один раз победу одержали Юко Кавагути и Александр Смирнов, дважды — Тарасова и Морозов, и четырежды — Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Последний отправился за пятой (впервые — в качестве тренера) победой в Минск. С летнего межсезонья он взялся за подготовку лидеров сборной России и пока работу наладить не смог.

Французы на льду не были идеальны, но россияне допустили слишком грубые ошибки. В этом сезоне совсем не идут параллельные прыжки у Тарасовой. В Минске с тройного тулупа она упала в обеих программах. Острой борьбы за победу не получилось. Джеймс с Сипье «привезли» бывшим чемпионам семь баллов — в фигурном катании это много.

«Сегодня мы не лучшие. Для меня это самое тяжелое поражение в жизни, за которое я чувствую самую большую ответственность», — наутро после соревнований написал Траньков.

У других россиян, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, повода расстраиваться нет. Они выиграли бронзу, что для них — более чем достойный результат.

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«Позор какой-то!

Итоги выступления российских одиночников оценить трудно — слишком уж они противоречивые. На пьедестале рядом с легендарным испанцем Хавьером Фернандесом, который выиграл свое седьмое золото чемпионата Европы, очутился Александр Самарин. Бронзовый призер первенства страны, на которого не очень-то рассчитывали. От давления его освободили более именитые Михаил Коляда и Максим Ковтун. Они-то и провалились с треском.

Самарин в произвольной программе оставил все силы, а после — не сдержал слез. Россиянин проиграл Фернандесу менее балла, но это не обидно: титулованному испанцу дали красиво завершить карьеру. Тем более что результат 20-летнего россиянина позволит ему отправиться на первенство мира в качестве лидера сборной. А вот кто составит ему компанию — большой вопрос.

Говорят, что те, кто катают «Кармен», всегда побеждают. Стереотип разрушили в этом сезоне Ковтун и Коляда, которые исполняют под эту музыку произвольные программы.

Чемпион страны-2018, Ковтун в Минске стал 14-м. Он не справился, по сути, ни с одним прыжком — касание рукой льда на четверном тулупе в самом начале выступления стоило ему всей программы. Максим сдался: упал с четверного сальхова, решился только на двойной тулуп вместо тройного, ошибся на двух тройных акселях подряд и еле-еле вытащил риттбергер в два оборота. Мало того что сам по себе этот технический набор не тянет на чемпионский, так еще и сделано было все с недокрутами и на минусы.

«Это позор какой-то! Просто стыдно!» — заявила заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Коляда от партнера по команде недалеко ушел, хоть и закрепился в пятерке по итогам. Он упал с первого же прыжка и психологически восстановиться не смог. Падение с тройного акселя, следом — риттбергер в три оборота. Последнее — особенно неудачное — привело к травме руки. «Да пусть едут на Кубок России и там выясняют, кто хуже!» — в сердцах заявила Тарасова. Перелома Коляда избежал. А вот критики в свой адрес теперь — вряд ли удастся.

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На круги своя

В танцах на льду первенствовали, как и предполагалось, французы — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили сразу три мировых рекорда: в короткой программе, в произвольной и по сумме баллов. Эта победа стала для них пятой в карьере и, кажется, не последней. Французы молоды, и в Европе к ним по уровню в ближайшее время вряд ли кто-то приблизится.

Очень старались сделать это российские дуэты Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин. Кацалапов в короткой программе неожиданно упал на твиззлах (параллельные вращения — прим. «Ленты.ру») и потащил за собой партнершу. Надо ли говорить, что падения в танцах — вещь редкая. Глупая ошибка лишила спортсменов шанса побороться за пьедестал: действующие чемпионы России остановились в шаге от него.

А вот Степанова и Букин выглядели куда увереннее. За второе место они спорили с итальянцами Шарлен Гиньяр — Марко Фабри — и этот спор выиграли.

Но для Александры и Ивана принципиально было не просто попасть в призы, а вновь стать первой парой страны. Они вернули должок за финал Гран-при и чемпионат России, где Синицина и Кацалапов их опередили.

Еще одна российская пара, новички первенства континента, — Софья Евдокимова и Егор Базин — заняли девятую строчку. Не самый плохой дебют.

Чудо Мишина

Алексея Мишина в России и в мире знают и уважают: он вывел в люди таких великих чемпионов, как Алексей Урманов и Евгений Плющенко, участвовал в становлении Алексея Ягудина и помогал Каролине Костнер. За все заслуги Мишина принято называть профессором или доктором ледовых наук. В текущем сезоне он и вовсе творит чудеса. Мишин вернулся к этому занятию, хотя от 77-летнего специалиста этого мало кто ждал.

Сначала воскресла после трех лет застоя Елизавета Туктамышева, которая восстановила тройной аксель (самый сложный прыжок в женском фигурном катании — прим. «Ленты.ру») и выиграла бронзу в финале Гран-при. Теперь — юная Софья Самодурова — вчерашняя юниорка сходу ворвалась в мировую элиту и стала чемпионкой Европы.

Завоевала Софья эту медаль сама, или это «подарок» от Алины Загитовой — вопрос, на который фанаты по разные стороны баррикад ответят по-разному. Факт остается фактом: Загитова упала с тройного тулупа и спотыкалась едва ли не на каждом прыжке, а Самодурова справилась с элементами обеих программ. Где-то — неуверенно, где-то — с помарками, но справилась. А вот олимпийскую чемпионку не спасли опыт, доверие судей при выставлении компонентов и коронный каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Как итог — солидные 15 баллов преимущества ученицы Мишина.

Возможно, Самодурова не избавилась еще от детского катания, а ее произвольная в образе Кристины Агилеры на фоне драматических постановок Загитовой смотрится простенько. Кроме того, в арсенале Софьи пока нет элементов ультра-си: она не прыгает сложных каскадов и не исполняет оригинальных вращений. Но этого на чемпионате в Минске и не требовалось: нужны были стабильность и правильный настрой.

«Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит», — призналась новоиспеченная чемпионка. Скорее всего, это ощущение пропадет, хоть Мишин и призвал воспитанницу сохранять спокойствие и «не выпрыгивать из штанов от радости». Ничего не меняется: спроси Загитову год назад о победе над самой Евгенией Медведевой на домашнем первенстве континента, она бы ответила так же. Но все хорошо помнят, как Алина забыла о манерах на Олимпиаде и взяла то, что полагалось.

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«Она как будто устала»

Самодурова хороша, только вот в победе Загитовой не сомневался никто. Хоть она и исполняет несчастливую для россиян «Кармен». На бумаге она была на голову сильнее всех соперниц, но на деле вышло очередное разочарование. Оказалось, что проблемы, с которыми фигуристка отчаянно борется в этом сезоне, с каждым стартом только усугубляются. Все идет от головы, хоть спортсменка и отнекивается каждый раз, когда у нее спрашивают о чрезмерном давлении. Физически Загитова готова превосходно, катается легко и даже учит четверной прыжок — видео в сети тому подтверждение. Только вот в самый ответственный момент концентрация теряется, как и преимущество в виде технической сложности и блестящей репутации в глазах судей.

В какой момент в Загитовой что-то надломилось, непонятно. Конечно, так со временем случается почти со всеми фигуристками, но привыкнуть к этому трудно. То ли пропала мотивация (во что верится с трудом), то ли тренерский штаб Этери Тутберидзе допускает просчет за просчетом. А ведь завершившийся турнир для олимпийской чемпионки — это уже третье поражение подряд: после серебра в финале Гран-при совсем не получился чемпионат России, где Алина проиграла не только еще более нестабильной Станиславе Константиновой (она на ЧЕ заняла четвертое место — прим. «Ленты.ру»), но и трем юниоркам из своей же тренировочной группы. Сценарий один: короткая программа — нервно, произвольная — провально.

Дальше — чемпионат мира в марте. И не где-то, а в Японии, на родине Рики Кихиры — фигуристки, которой Загитова уступила в финале мировой серии. В реванш верится плохо: два чистых тройных акселя от японки, и россиянка точно окажется не у дел. А ведь Загитова еще ни разу в карьере не выигрывала мировое первенство.