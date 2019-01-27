Фернандес взял золото и ушел по-королевски. В Минске завершился ЧЕ по фигурному катанию

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Первыми в субботу произвольные программы представили одиночники. Сборная России имела отличные шансы на медали, ведь после короткого проката в лидеры сенсационно выбился Михаил Коляда, набрав больше 100 баллов, а Александр Самарин шел вторым.

Если бы чемпион страны Максим Ковтун смог избежать ошибок, то на малой медальной церемонии и вовсе могли бы быть одни лишь россияне, однако не вышло. В то же время 27-летний испанец Хавьер Фернандес, приехавший в Минск за седьмым золотом европейских чемпионатов перед уходом из спорта, вынужден был довольствоваться лишь промежуточным третьим местом.

По итогам короткой программы Ковтун оказался первым из россиян на представлении произвольной. Попадания в тройку сильнейших от него уже не ждали, а вот достойного выступления — еще как. Но надежды на это разбились в тот момент, когда Ковтун упал со второго своего прыжка — четверного сальхова. Дальше прокат разбирать нет смысла, вполне хватит того, что единственными прыжковыми элементами, за которые он не получил минусы, были двойные тулуп и риттбергер, а итоговый результат говорит сам за себя — 216,18 балла по сумме и 14-е место.

Провал Ковтуна и взлет Самарина

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После окончания выступления 23-летний фигурист дал небольшой комментарий для телевидения. «Откровенно очень плохой прокат получился, будем анализировать, думать, что не так пошло, — сказал Ковтун. — Было наработано одно, мы тренировали только самый сложный вариант программы, во время проката не было мыслей что-то менять».

На пишущую прессу у Ковтуна не осталось ни моральных, ни физических сил, возможно, фигуристу попросту нечего было сказать. Он никогда не отличался стабильностью, но в Минске у него случился самый настоящий провал, который необходимо как можно скорее забыть.

А вот 20-летний Александр Самарин этот чемпионат Европы запомнит надолго. В короткой программе он решился на смелый шаг, заявив четверной флип, однако сделать элемент не сумел. Его техническая заявка на произвольный прокат также пестрила сложными элементами, чистое исполнение которых вознесло бы его до небес. Правда, россиянину они удались далеко не в полном объеме.

Основной ошибкой Самарина стало то, что он не смог исполнить каскад прыжков в начале проката. Четверной лутц в этой комбинации ему покорился, но пространства для добавления к нему тройного тулупа уже не оставалось. Однако в остальном прокат у Александра вышел на уровне, оценки были соответствующими — 269,84 балла, уже в тот момент он точно знал, что ниже третьего места не опустится, в итоге фигурист впервые в карьере стал вторым на континентальном чемпионате.

«Понервничал, было тяжело не только физически, но и психологически, — сказал Самарин в беседе с журналистами. — Арена классная, зрители поддерживают и переживают, но это немного давило, в этом сезоне мне удавалось отстраниться от окружающего и делать элементы, баллами и местом доволен, прокатами — нет».

«Буду скучать по вам, ребята»

Следующим выступал Фернандес, его прокат произвел фурор. Он тоже ошибался — допустил осечку на стартовом каскаде, сильно недокрутил флип в комбинации с сальховым, но своей энергетикой испанский фигурист «зажег» публику.

Подъезжая к бортам после окончания выступления, он под стоячие овации на прощание погладил лед.

Последний прокат «произволки» в карьере ему определенно запомнится, именно этот прокат и принес ему седьмое золото чемпионатов Европы, сравняв по этому показателю с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

На пресс-конференции Фернандес заявил, что испытывает грусть от осознания того, что его карьера закончена. «Это скорее грусть, чем облегчение, я готовился к соревнованиям 21 год, — сказал он. — В любом случае буду кататься, но не на турнирах, у меня получилась хорошая карьера, я достиг гораздо большего, чем рассчитывал, я буду скучать по вам, ребята».

Испанец также отметил высокий уровень катания Самарина. «Когда я вышел на лед, публика была разгорячена, этот парень (показал на россиянина — прим. ТАСС) катался хорошо, — сказал Фернандес. — Но у меня большой соревновательный опыт, я смог собраться, я был уверен в себе и знал, что смогу откататься на уровне».

Коляда — это шок

Примечательно, что во многом женский и мужской турниры в Минске оказались похожими. У одиночниц после короткой программы уверенно лидировала олимпийская чемпионка Алина Загитова, а в произвольной сама же отдала победу дебютантке взрослого сезона Софье Самодуровой. Среди мужчин такая роль досталась Коляде.

Он выступал последним и, выходя на лед, старательно закрывал уши, пытаясь спрятаться от оценок Фернандеса. Слышать баллы своего прямого конкурента перед собственным прокатом — плохая примета в фигурном катании. Особенно сильно такие вещи действуют на спортсменов, не отличающихся эмоциональной устойчивостью, и Коляда, к сожалению, к таким относится.

Ковтун выступил ужасно, но Коляда далеко от него не ушел. Четверной и тройной тулупы, аксель в один оборот — вот и все, что Михаилу удалось исполнить без минусов. А ведь для места на пьедестале ему надо было справиться хотя бы с половиной из своей прыжковой базы, но в итоге он получил 240,87 балла и занял пятое место.

Во время одного из падений Коляда травмировал руку, после проката он сразу же отправился в клинику на обследование. Позднее гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил ТАСС, что спортсмен избежал перелома.

Плющенко, комментируя в беседе с корреспондентом ТАСС выступление Ковтуна и Коляды, вспомнил о своем давнем противостоянии с еще одним обладателем золота Олимпиады из России — Алексеем Ягудиным, отметив, что сейчас они выступили бы не хуже. «На следующий сезон предлагаю договориться с нами — со мной и [Алексеем] Ягудиным, — сказал Плющенко. — Мы тоже можем с тройными “бомбануть”, да и над четверными поработаем, над тройными акселями, на третий уровень навращаем, и, глядишь, и в европейскую троечку зайдем. Если серьезно, я не знаю, что делать этим ребятам с психикой, хотя мысли есть».

Чуть позже Ягудин через ТАСС ответил Плющенко. «Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться, ему — оклематься после перенесенной недавно операции, мне — откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти — как были, так и остались», — отметил он.

«Кусать» французов пришлось Степановой и Букину

Интригу в танцах на льду чемпионат Европы в Минске не сулил изначально. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон приехали на турнир за пятым золотом и в беседе с корреспондентом ТАСС накануне ритм-танца даже и не пытались скрывать свои планы. Итог — сразу три мировых рекорда и катание, которое невозможно описать словами.

Другое дело — их российские конкуренты. После завершения чемпионата России в Саранске Никита Кацалапов, завоевавший тогда золото танцевального турнира вместе с партнершей Викторией Синициной, заявил, что теперь их дуэт постарается «покусать» французов. Но обоюдное падение на твизлах в ритм-танце не смогло компенсировать даже близкое к идеальному выступление в произвольном танце в субботу, в итоге российский дуэт с результатом 193,95 балла остановился на четвертом месте.

Задачу по «кусанию» Пападакис и Сизерон взвалили на себя Александра Степанова и Иван Букин. Сорвав бурю оваций в коротком прокате, в произвольном танце они лишний раз подтвердили, что с ними нужно считаться. 206,41 балла — отличная оценка, приведшая их к первому в карьере серебру чемпионата Европы.

«На самом деле, мы рады, что на прошлом чемпионате Европы мы завоевали бронзу, сейчас — серебро, — сказала Степанова на пресс-конференции. — Это толчок для нас, для новой работы, это подстегивает нас идти дальше».