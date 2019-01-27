Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Фортуна Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Лион0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Бетис
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Анже
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив1
Сочи0
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик3
Торпедо НН1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария4
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье2
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Фрозиноне4
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта3
Рома3
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма2
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
22:45
Эспаньол
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг6
Автомобилист3
Футбол. Зарубежный
14:30
Кьево3
Фиорентина4
Футбол. Зарубежный
14:00
Вальядолид2
Сельта1
Все события
Фоторепортажи
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
14Ещенко играл против «Спартака» за киевское «Динамо». Вот так
18:28 (мск), источник: Р-Спорт

Лукашенко: Белоруссия доказала, что может принять ЧМ по фигурному катанию

МИНСК, 27 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова принять чемпионат мира по фигурному катанию.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Лукашенко обратился к присутствующим на «Минск-Арене» после окончания показательных выступлений чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Дорогие спортсмены, вы подарили не только этим прекрасным зрителям, белорусскому народу, но и всей Европе, всему миру подарили прекрасное действо. Это хорошо. Но вы знаете, будучи поглощенными вашим искусством, искусством ваших прекрасных тренеров, мы забыли обо всем. О турнире Большого шлема в Австралии в теннисе, об этапе Кубка мира по биатлону, о чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции. О лыжах, обо всем. И что теперь, когда вы уедете?» — сказал он.

«Я полагаю, вы поняли, к чему я клоню, особенно белорусы. Та атмосфера, которая была на “Минск-Арене”, то “больное” в хорошем смысле общество всю неделю. Мы доказали, я обращаюсь к организаторам, что можем принять чемпионат мира здесь», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко поблагодарил Международный союз конькобежцев и его руководство. «Хочу поблагодарить международную федерацию, председателя — что они не побоялись и доверили нам впервые в истории провести чемпионат Европы. Я слышу оценки и хочу сказать: если вы решите приехать с бо́льшим, вы не пожалеете», — подчеркнул он.

 Адвокат рассказала, что Кокорин сделает сразу после выхода из СИЗО
Валуев объяснил, почему окунулся в прорубь с 'подогревом'
Французский биатлонист выиграл масс-старт на этапе КМ в Италии
Российские лыжники заняли первые два места на этапе Кубка мира
ЦСКА разгромил соперника с разницей в 40 очков в матче Лиги ВТБ
Бывший чемпион UFC высмеял Емельяненко за «хрустальную бороду»
Дальмайер призналась, что победа в Антерсельве далась ей нелегко
Российские саночники впервые завоевали золото в эстафете на ЧМ
«Жирона» принимает «Барселону» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь