Лукашенко: Белоруссия доказала, что может принять ЧМ по фигурному катанию

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Лукашенко обратился к присутствующим на «Минск-Арене» после окончания показательных выступлений чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Дорогие спортсмены, вы подарили не только этим прекрасным зрителям, белорусскому народу, но и всей Европе, всему миру подарили прекрасное действо. Это хорошо. Но вы знаете, будучи поглощенными вашим искусством, искусством ваших прекрасных тренеров, мы забыли обо всем. О турнире Большого шлема в Австралии в теннисе, об этапе Кубка мира по биатлону, о чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции. О лыжах, обо всем. И что теперь, когда вы уедете?» — сказал он.

«Я полагаю, вы поняли, к чему я клоню, особенно белорусы. Та атмосфера, которая была на “Минск-Арене”, то “больное” в хорошем смысле общество всю неделю. Мы доказали, я обращаюсь к организаторам, что можем принять чемпионат мира здесь», — добавил президент Белоруссии.