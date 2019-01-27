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21:03 (мск), источник: Р-Спорт

Коляда рассказал о состоянии здоровья после болезненных падений на ЧЕ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда написал на своей странице в Instagram, что ему удалось избежать перелома руки.

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Коляда также поблагодарил всех болельщиков за поддержку на прошедшем чемпионате Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В субботу на первенстве континента в Минске Коляда упал на кисть во время проката произвольной программы. Спортсмен, шедший после короткой программы вторым, занял в итоге пятое место.

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