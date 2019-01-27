Коляда рассказал о состоянии здоровья после болезненных падений на ЧЕ
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда написал на своей странице в Instagram, что ему удалось избежать перелома руки.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда написал на своей странице в Instagram, что ему удалось избежать перелома руки.
Коляда также поблагодарил всех болельщиков за поддержку на прошедшем чемпионате Европы.
В субботу на первенстве континента в Минске Коляда упал на кисть во время проката произвольной программы. Спортсмен, шедший после короткой программы вторым, занял в итоге пятое место.