Коляда рассказал о состоянии здоровья после болезненных падений на ЧЕ

Коляда также поблагодарил всех болельщиков за поддержку на прошедшем чемпионате Европы.

В субботу на первенстве континента в Минске Коляда упал на кисть во время проката произвольной программы. Спортсмен, шедший после короткой программы вторым, занял в итоге пятое место.