Коляда рассказал о состоянии здоровья после болезненных падений на ЧЕ

View this post on Instagram

Дорогие болельщики, хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал меня на этом Чемпионате Европы! Это очень приятно и важно для меня. Сделаем выводы, проведем работу и будем бороться дальше! Спешу успокоить всех, кто волнуется. Перелома нет. Жить буду Dear Fans, I want to say thank you for your support at the Europeans! It is very pleasant and important for me. We will make conclusions, do the necessary work and keep fighting! Please don't worry - there's no fracture, I will survive #eurofigure2019