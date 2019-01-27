Результат Загитовой на чемпионате Европы назвали крахом
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы. Ее слова приводит ТАСС.
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы. Ее слова приводит ТАСС.
«Мне тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться. Это
25 января Загитова проиграла Самодуровой на чемпионате Европы в Минске и заняла второе место. Третья строчка досталась финской спортсменке Вивеке Линдфорс. После турнира Загитова заявила, что довольна вторым местом.
Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта. По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, состав на турнир определят после Кубка России, который состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.