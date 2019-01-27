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21:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Результат Загитовой на чемпионате Европы назвали крахом

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российской фигуристки Алины Загитовой на чемпионате Европы. Ее слова приводит ТАСС.

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«Мне тяжело осознавать, что Алина не сумела собраться. Это какой-то крах, я не знаю, что они будут с этим делать, как готовиться, но было что-то не так в подготовке. Я расстроена, мне очень жалко. Очень бы хотелось надеяться, что к чемпионату мира она сумеет собраться», — заявила Бестемьянова.

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Экс-фигуристка также поздравила победительницу первенства Европы Софью Самодурову и ее тренера Алексея Мишина. «Это заслуженная победа и большой успех. Потрясающе, что они так выступили», — добавила она.

25 января Загитова проиграла Самодуровой на чемпионате Европы в Минске и заняла второе место. Третья строчка досталась финской спортсменке Вивеке Линдфорс. После турнира Загитова заявила, что довольна вторым местом.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 марта. По словам главы Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, состав на турнир определят после Кубка России, который состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

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