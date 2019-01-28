Ягудин: Чемпионат Европы по фигурному катанию станет импульсом для развития этого вида спорта в Беларуси

Спортсмен отметил высокую посещаемость чемпионата (15-тысячная «Минск-Арена» по вечерам была заполнена на 99,9%), а также условия ледовой площадки, на которой проходил Чемпионат Европы — они комфортны как для спортсменов, выступающих здесь на льду, так и для зрителей, которым из любой точки арены открывается хороший обзор.
По словам олимпийского чемпиона, белорусы разбираются в том, что происходило на льду — это было видно по тому, как зрители приветствовали практически каждого из участников.
Что же касается оценки фигурного катания в нашей стране, Алексей Ягудин отметил: «Это непросто — практически с нуля поднять фигурное катание». «Надо чуть-чуть надавить, быть жестким, выработать систему, и все будет, — считает олимпийский чемпион. — У вас построено столько ледовых площадок — уже фундамент для строящегося дома есть. Есть, дети. Нужно просто популяризировать фигурное катание. Я уверен, Чемпионат Европы даст колоссальный толчок для дальнейшего развития этого вида спорта, и родители поведут своих детей в секции фигурного катания. Дальше — надо просто работать и тогда в любом случае будет результат.