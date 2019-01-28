Ягудин: Чемпионат Европы по фигурному катанию станет импульсом для развития этого вида спорта в Беларуси

Спортсмен отметил высокую посещаемость чемпионата (15-тысячная «Минск-Арена» по вечерам была заполнена на 99,9%), а также условия ледовой площадки, на которой проходил Чемпионат Европы — они комфортны как для спортсменов, выступающих здесь на льду, так и для зрителей, которым из любой точки арены открывается хороший обзор.

По словам олимпийского чемпиона, белорусы разбираются в том, что происходило на льду — это было видно по тому, как зрители приветствовали практически каждого из участников.