РУСАДА ведет расследование высказывания 13-летней фигуристки о допинге

Источник: Р-Спорт

Ранее Шаботова в ходе общения с болельщиками в Instagram, отвечая на вопрос, что необходимо сделать, чтобы выступать на стабильном уровне, заявила, что для этого надо «выпить много допинга», при этом «надо пить правильный допинг». Впоследствии она назвала свои слова глупостью.

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«Мы уже ведем расследование. Мы вчера уже обсуждали этот вопрос, есть определенные предварительные выводы», — сказал Ганус в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

«Конечно, это высказывание отражает культуру отношения к допингу в обществе. Второе — это формирование информационного поля накануне исполкома WADA. Взяли нарезку, сделали сюжет и подняли его. Для чего? Кому это выгодно?» — задался вопросом он.