Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал0
Амур7
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
22:30
Эмполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Райо Вальекано
Футбол. Сборные
04:00
США3
Панама0
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
16ЦСКА против донецкого «Шахтера» в Израиле
13:51 (мск), источник: БЕЛТА

Минский чемпионат Европы по фигурному катанию посетили 105 тыс. зрителей

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске посетили 105 тыс. зрителей. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе конькобежцев.

Наверх

Организаторы отмечают, что зрители купили 90 тыс. билетов, а 15 тыс. мест на трибунах «Минск-Арены» были предоставлены бесплатно для школьников. Около 30 тыс. билетов выкупили иностранные любители фигурного катания, причем не только из Европы, но и таких далеких стран, как Чили и Япония. Телекартинка европейского первенства фигуристов передавалась на 20 стран мира, включая США, Китай, Бразилию, Японию. Соревнования в Минске освещали более 400 представителей СМИ.

По мнению первого вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) Александра Лакерника, чемпионат Европы в белорусской столице был отлично организован и прошел на высоком уровне. Он отметил, что приятно было видеть полные трибуны, проведение такого масштабного турнира наверняка повлияет на популярность фигурного катания в Беларуси.

Поклонники не узнали помолодевшую Татьяну Буланову
Елизавета Боярская кардинально сменила имидж
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы
Деньги или титул: стоит ли «Спартаку» продавать Фернандо
Победивший Емельяненко американец захотел битвы с лучшим в UFC
Роналду забил победный гол за «Юве» и вошел в историю Серии А
Китайский клуб КХЛ не нужен болельщикам, лиге и даже игрокам
СМИ: «Галатасарай» намерен приобрести футболиста «Спартака»
Нурмагомедов тайно прилетел в Казахстан и посетил детский дом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь