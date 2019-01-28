Минский чемпионат Европы по фигурному катанию посетили 105 тыс. зрителей

Организаторы отмечают, что зрители купили 90 тыс. билетов, а 15 тыс. мест на трибунах «Минск-Арены» были предоставлены бесплатно для школьников. Около 30 тыс. билетов выкупили иностранные любители фигурного катания, причем не только из Европы, но и таких далеких стран, как Чили и Япония. Телекартинка европейского первенства фигуристов передавалась на 20 стран мира, включая США, Китай, Бразилию, Японию. Соревнования в Минске освещали более 400 представителей СМИ.