Чемпионы Европы Джеймс и Сипре считают Тарасову и Морозова главными соперниками на ЧМ
МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Чемпионы Европы, обладатели золота финала
МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Чемпионы Европы, обладатели золота финала
«Евгения и Влад, — ответил Сипре на вопрос о том, кого видит главными соперниками на чемпионате мира. — А также китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян».
Тарасова и Морозов катаются вместе с 2012 года, в активе российских фигуристов два золота чемпионатов Европы, серебро и бронза мировых первенств. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане фигуристы стали серебряными призерами командного турнира.
Соревновательная часть чемпионата Европы в Минске завершилась в субботу. Чемпионат мира пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.