Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз3
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Нью-Джерси Дэвилз6
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Хаддерсфилд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
28.01
Алавес0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
28.01
Эмполи1
Дженоа3
Все события
Фоторепортажи
21Ты слишком молод, если не помнишь эти кадры!
13Первое дерби «Динамо» — «Спартак» в Петровском парке
11:44 (мск), источник: ТАСС

Чемпионы Европы Джеймс и Сипре считают Тарасову и Морозова главными соперниками на ЧМ

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Чемпионы Европы, обладатели золота финала Гран-при текущего сезона французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре считают россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова своими главными соперниками на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Евгения и Влад, — ответил Сипре на вопрос о том, кого видит главными соперниками на чемпионате мира. — А также китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян».

Тарасова и Морозов катаются вместе с 2012 года, в активе российских фигуристов два золота чемпионатов Европы, серебро и бронза мировых первенств. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане фигуристы стали серебряными призерами командного турнира.

Соревновательная часть чемпионата Европы в Минске завершилась в субботу. Чемпионат мира пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Сделал «Зенит» в Катаре пять
«Нужно переучивать»: почему Загитова лучше Медведевой
Поиски пропавшего футболиста АПЛ возобновятся
Провал в Джерси: Малкин и Кросби разбились о стену
Хабиб и Конор достигли договоренности с властями по делу о драке
У россиянина 4 очка в Матче звезд Американской хоккейной лиги
«Ювентус» объявил об уходе защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь