Чемпионы Европы Джеймс и Сипре считают Тарасову и Морозова главными соперниками на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

«Евгения и Влад, — ответил Сипре на вопрос о том, кого видит главными соперниками на чемпионате мира. — А также китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян».

Тарасова и Морозов катаются вместе с 2012 года, в активе российских фигуристов два золота чемпионатов Европы, серебро и бронза мировых первенств. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане фигуристы стали серебряными призерами командного турнира.