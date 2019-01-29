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15:56 (мск), источник: Sport24

Лучшая фигуристка сезона начала делать четверные. Теперь у Алины Загитовой нет шансов вообще

Рика Кихира может войти в историю.

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В фигурном катании вовсю идет гонка вооружений. За полтора месяца до чемпионата мира главный фаворит турнира, японская фигуристка Рика Кихира, напугала российских болельщиков мощным видео.

На ютубе появился короткий ролик, где 16-летняя спортсменка прыгает два четверных прыжка — тулуп и сальхов. Если Кихира повторит это на соревнованиях до конца сезона, то она станет первой в истории взрослой фигуристкой, прыгнувшей четверной. Пока это удавалось только юниоркам Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

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Рика и без этого была главным претендентом на золото ЧМ. В нынешнем сезоне она прыгает по три тройных акселя за две программы (один — в каскаде с тройным тулупом). Ставка на элемент ультра-си работает. Кихира выиграла все международные турниры, в которых принимала участие — «челленджер» в Словакии, этапы Гран-при в Японии и Франции, финал серии в Ванкувере. Правда, японка уступила Каори Сакамото на национальном чемпионате.

В короткой программе девушкам исполнять четверные нельзя. Здесь мы можем вздохнуть спокойно. Считаем, как в теории может усилиться произвольная Кихиры, если она включит в программу сложнейшие элементы. Тройной сальхов стоит 4,3 балла. Четверной — 9,7. Рика исполняет этот прыжок последним в программе и получает за него надбавку в десять процентов. Прибавка мощная, а еще есть возможность получить огромный бонус за качество исполнения от судей. Но не спешим совсем уж пугаться. На видео с тренировки заметно, что сальхов исполнен с очевидным недокрутом.

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С четверным тулупом дела у Кихиры получше. На тренировке он был выполнен ближе к истине. Стоимость прыжка — 9,5. В теории Рика может убрать из программы тройной риттбергер (4,9), флип (5,83) или тот же сальхов. Во всех случаях перспективы набирать больше баллов огромные. Но стоит ли нам бояться?

Пока тревожиться рано. На видео прыжки выглядят немножко читерски. Вряд ли такое исполнение поможет избежать Кихире галок за недокруты. Во-вторых, каждый четверной в программе требует огромных усилий. Прыгать его в спокойной тренировочной атмосфере и после тройных акселей на соревнованиях (или аксели после четверного) — вещи абсолютно разные. В-третьих, по своим антропологическим данным Рика не приспособлена делать квады — низкорослая, с большой мышечной массой в нижней части. Ей больше подходит именно тройной аксель.

На данном этапе видео выглядит больше как акт устрашения перед чемпионатом мира и ответ на ролик, где Алина Загитова исполняет четверной флип на удочке. В этой истории теперь интересно, будет ли как-то на это отвечать олимпийская чемпионка?

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Гонка вооружений перед чемпионатом мира идет вовсю. О том, насколько серьезно готова Рика мы узнаем уже на следующей неделе. С 5 по 10 февраля в американском Анахайме пройдет чемпионат четырех континентов, где выступят все сильнейшие фигуристы мира не из Европы — в том числе и Рика.

Мировое первенство пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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